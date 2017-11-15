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  3. ABD'nin Cumhuriyet'i kirli ittifakı böyle gizledi

'nin 'i kirli ittifakı böyle gizledi

Giriş Tarihi: 15.11.2017 16:31 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 16:49
ABD'nin Cumhuriyet'i kirli ittifakı böyle gizledi

TIR'ları ihanetini sayfalarına taşıyarak 'de ihanette en önde koşan gazetesi, destekli terör örgütleri ile 'in 'daki kirli ittifakını görmedi.

destekli /'li teröristlerin çatı örgütü SDG'nin, yüzlerce 'li teröristin 'dan silahlarıyla tahliye edilmesine izin vermesi ve Rakka'daki bu kirli ittifakın 'PYD'nin zaferi' gibi sunulması 'nin tepkisini çekti. Bugün birinci sayfalardaki yerini alan gelişme ise malum medya tarafından görülmedi.

ABD'NİN 'CUMHURİYET'İ Mİ?

PKK'nın uzantısı PYD'nin Suriye'deki işgallerini 'DEAŞ'e karşı başarı' gibi gösteren TIR'ları ihanetinin baş aktörü gazetesi iç sayfalarında bu habere tek satır bile yer ayırmadı. Cumhuriyet gazetesi ABD'nin Vaşhington merkezli Freedom House'ın raporuna tam sayfa ayırdı.

Terör ittifakı



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ABD'nin Cumhuriyet'i kirli ittifakı böyle gizledi
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