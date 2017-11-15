ABD'nin Cumhuriyet'i kirli ittifakı böyle gizledi

ABD destekli PKK/PYD'li teröristlerin çatı örgütü SDG'nin, yüzlerce DEAŞ'li teröristin Rakka'dan silahlarıyla tahliye edilmesine izin vermesi ve Rakka'daki bu kirli ittifakın 'PYD'nin zaferi' gibi sunulması Türkiye'nin tepkisini çekti. Bugün birinci sayfalardaki yerini alan gelişme ise malum medya tarafından görülmedi.

ABD'NİN 'CUMHURİYET'İ Mİ?

PKK'nın uzantısı PYD'nin Suriye'deki işgallerini 'DEAŞ'e karşı başarı' gibi gösteren MİT TIR'ları ihanetinin baş aktörü Cumhuriyet gazetesi iç sayfalarında bu habere tek satır bile yer ayırmadı. Cumhuriyet gazetesi ABD'nin Vaşhington merkezli Freedom House'ın raporuna tam sayfa ayırdı.





