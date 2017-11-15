A haber'de yayınlanan Memleket Meselesi Programının canlı yayın konuklarından A&G Araştırma Başkanı Adil Gür, Atatürkçülükle ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİLİLERİN YÜZDE 41'İ ATATÜRKÇÜ

Sonuçlara göre; 1 Kasım'da AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 41'i Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu söylüyor.

Bu rakam CHP'de yüzde 86,7'ye yükselirken, MHP'de yüzde 59,3, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de ise yüzde 30,3'te kaldı.

A&G Araştırma Başkanı Adil Gür seçmene sordu: Kim daha çok Atatürkçü