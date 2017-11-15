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A&G Araştırma Başkanı seçmene sordu: Kim daha çok Atatürkçü

Giriş Tarihi: 15.11.2017 11:30 Güncelleme Tarihi: 15.11.2017 11:42
A&G Araştırma Başkanı Adil Gür seçmene sordu: Kim daha çok Atatürkçü

A Haber'de ekrana gelen Memleket Meselesi programında; 10 Kasım'dan itibaren başlayan Atatürkçülük tartışmaları masaya yatırıldı. Kim daha Atatürkçü tartışması farklı bir boyut kazandı. 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına göre yapılan araştırmada seçmene "kim daha Atatürkçü" sorusu yöneltildi. İşte araştırmanın sonuçları...

A haber'de yayınlanan Memleket Meselesi Programının canlı yayın konuklarından A&G Araştırma Başkanı , Atatürkçülükle ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİLİLERİN YÜZDE 41'İ ATATÜRKÇÜ

Sonuçlara göre; 1 Kasım'da 'ye oy verenlerin yüzde 41'i Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu söylüyor.

Bu rakam CHP'de yüzde 86,7'ye yükselirken, MHP'de yüzde 59,3, terör örgütü 'nın siyasi kanadı HDP'de ise yüzde 30,3'te kaldı.

A&G Araştırma Başkanı Adil Gür seçmene sordu: Kim daha çok Atatürkçü

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A&G Araştırma Başkanı Adil Gür seçmene sordu: Kim daha çok Atatürkçü
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