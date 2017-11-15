Birgün provokatörünü telaş sardı!

ABD'nin Rakka'da terör örgütü DEAŞ ile yaptığı işbirliğinin açığa çıkmasının ardından, Türkiye'ye terör örgütü DEAŞ'a destek verdiği iftirasını atan provokatörler yeniden sahneye çıktı.

Türkiye aleyhine yaptığı provokasyonlar ve nefret söylemleriyle sık sık gündeme gelen Birgün muhabiri Erk Acarer, Rakka'da Konya Belediyesine ait iş makinesi bulunduğunu iddia etti ve Türkiye'nin DEAŞ'a destek verdiği yalanına sarıldı.

Nerede çekildiği belirsiz bir fotoğraf üzerinden algı oyunu yapan Erk Acarer'e Konya Belediyesi'nden yanıt gecikmedi.

"ARAÇ ÜZERİNDEKİ LOGO BİZİM DEĞİL, FOTOMONTAJ"

Söz konusu iftira üzerine Konya Belediyesi, "Araç belediyemiz envanterine kayıtlı bir araç değildir. Söz konusu fotoğrafların nerede ve nasıl çekildiği belli olmadığı gibi fotomontaj olma ihtimali de oldukça yüksektir. Zira fotoğraftaki aracın alt ve üst yapısı ile oynanmış ve birbiri ile uyumlu olmadığı rahatlıkla görülmektedir. Araç üzerinde görünen logo belediyemizin kullandığı resmi logosu da değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" açıklamasında bulundu.



ANTAKYA'YI HALEP'E ÇEVİRMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Katil Esed rejiminin Halep halkını ablukaya alarak katliamlara başladığı bir dönemde Antakya'yı Halep'e çevirmekle Türkiye'yi tehdit etme cüreti de gösteren Acarer, büyük tepki toplamıştı.

SABAH GAZETESİ MUHARİBİNİ YUMRUKLAMIŞTI

Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer daha önce de, vatan haini Can Dündar'ın mahkemesini izleyen Sabah gazetesi muhabiri Dilek Yaman'a yumruk atarak saldırmasıyla gündeme geldi.