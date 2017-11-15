Erdoğan Körfez’de coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir es-Sabah'ın resmi daveti üzerine Kuveyt'i ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaret nedeniyle ülkenin sembolü olan Kuveyt Kuleleri
'ne Türk bayrağının renkleri yansıtıldı. Kulelerin sadece bayramlarda ve özel günlerde renklendirildiği öğrenildi.
Kuveyt Emiri Şeyh Es-Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyan Sarayı
'nda resmi törenle karşıladı. Es-Sabah ile Erdoğan arasında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında iki ülke arasında gençlik spor, yatırım ve bilimsel araştırmalar alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Erdoğan ile es-Sabah'ın görüşmelerinde, Suriye, Irak ve Körfez bölgesinde yaşanan Katar
kriziyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Krizin barışçıl yollardan çözüme kavuşturulması için atılabilecek somut adımlar ele alındı. İşbirliğine devam etme konusunda mutabık kalındı.
Es-Sabah'ın, bölgenin çok kritik bir dönemden geçtiğini ve Erdoğan'ın ziyaretinin bölgenin geleceği açısından tarihi öneme sahip olduğunu belirttiği öğrenildi. Ayrıca, krizin Kuveyt'in liderliğinde, Erdoğan'ın bilgece yapacağı öneriler ve ortaya koyacağı duruşla çözülmesini ümit ettiğini söylediği kaydedildi.
TÜRKİYE SEVGİSİ
Görüşmelerde Kuveytliler'in tatil için Türkiye
'yi tercih etmelerinin yanı sıra Bursa, Yalova ve Trabzon'dan ev ya da çeşitli mülkler alması da gündeme geldi. Kuveytliler'in Türkiye'ye geliş-gidişleri ile diğer bürokratik işlemlerinin kolaylaştırılması için çaba harcanacak.
Kuveytliler'in "Diriliş-Ertuğrul", "Abdülhamit" ve "Kurtlar Vadisi" gibi dizilere olan sevgisi, Türkçe öğrenimine ilişkin talepleri de ele alındı.
Kuveyt'teki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Rusya'yı da kapsayan gezisinin son durağı Katar'a geçti. Resmi programına bugün başlayacak olan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim El-Sani'nin babası, eski Emir Hamad bin Khalifa Al Tani ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen yemeğin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez'deki ikinci durağı, Katar'ın başkenti Doha oldu. Havalimanında Erdoğan'ı, Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye karşıladı.
Ülkenin sembolü olan Kuveyt Kuleleri'ne ışıkla Türk bayrağı yansıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketi tarafından yapımı süren Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasının inşaat alanında inceleme yaptı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, inşaatta görev alan işçilerle fotoğraf çektirdi. Yeni terminalin temeli, mayısta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından atılmıştı.