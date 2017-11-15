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'Hariri'nin 'da gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz'

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2017 13:10
'Hariri'nin Suudi Arabistan'da gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz'

Cumhurbaşkanı Avn, "Hariri'nin 'da zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başbakanlık görevinden istifa eden Saad Hariri'nin 'da gözaltında tutulduğunu düşündüklerini belirtti.

Avn'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta istifa ettiğini açıklamıştı.

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