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  3. Son dakika: HDP'li vekil için tahliye kararı

Son dakika: 'li vekil için tahliye kararı

Giriş Tarihi: 15.11.2017 15:10

Milletvekili , için tutuklu olduğu davadan tahliye kararı verildi..

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Son dakika: HDP'li vekil için tahliye kararı
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