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şüphesine tazminat skandalı!

Giriş Tarihi: 16.11.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 10:26
FETÖ şüphesine tazminat skandalı!

bugünkü yazısında RTÜK’teki büyük skandalı kaleme aldı. Görevinden ihraç edilen bir şüphelisine Yaklaşık 60 bin lira tazminat verildiğini belirten Mahmut Övür, RTÜK’teki ihmaller zincirini de isim isim köşesine taşıdı.



İŞTE SKANDAL KARAR VE RTÜK'TEKİ İHMALLER ZİNCİRİ

Mahkeme 25 Kasım 2016'daki kararıyla iptal talebini kabul etti. Bu karar da 20 Şubat 2017'de RTÜK'e tebliğ edildi. RTÜK Hukuk Müşaviri Deniz Acar da, Verbay'ın nedeniyle atılmasını dikkate almadan kararın yerine getirilmesini İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı'ndan talep etti.
Normalde, RTÜK'ün 30 gün içinde mahkemenin bu kararına itiraz etmesi gerekirdi.
Ancak ve nedense RTÜK son günü bekledi, o gün itiraz etti. Bu arada da itiraz sonucunu beklemeden talep edilen tazminatı yani 59 bin 550 TL'yi ödedi. Hem de avukatı Hamid Kayapınar'ın hesabına...
Bütün bu süreçler de RTÜK İnsan Kaynakları Daire Başkanı İnci Özkan, RTÜK Başkan Yardımcısı İlker Ilgın ve Üst Kurul Başkanı İlhan Yerlikaya'nın oluruyla yapıldı. İşin asıl ilginç yanı ise RTÜK 1.
Hukuk Müşaviri Ahmet Ziya Çalışkan'ın iptal kararı verilmeden önce veya sonra yaptıkları itirazda söz konusu kişinin, FETÖ-PDY terör örgütü iltisaklı, ilişkili ve şüphesi nedeniyle görevden çıkartılmış olduğunu mahkemeye bildirmemesi. Neden acaba?

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FETÖ şüphesine tazminat skandalı!
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