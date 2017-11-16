O bankaya para yatıran FETÖ üyesidir

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Hakan Ö.'nün FETÖ
üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasını, "Örgüt üyeliği için organik bağ gerekir" gerekçesiyle bozan Yargıtay kararını eleştirdi. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte verilen kararın doğru olmadığını düşündüğünü belirten Kocaman, "Terör örgütü elebaşısının talimatı sonrası Bank Asya
'ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir" dedi.
YARGITAY BOZMUŞTU
15 Temmuz
darbe girişiminin ardından Burdur
'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında "Silahlı Terör Örgütü üyeliği" suçundan dava açılan mühendis Hakan Ö.'ye mahkeme 6 yıl 3 ay ceza vermişti. Kararın temyiz istemine bakan Antalya
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de hükmü onamış, dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gitmişti. Ancak Yargıtay kararı, "Örgüt üyeliği için organik bağ gerekir" deyip bozmuştu. Değişik çevrelerde tartışılan bu karara bir eleştiri de Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan geldi.
"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİDİR"
Kocaman, "Ben bu kararı eleştiriyorum. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararının doğru olduğunu düşünmüyorum. Normal bir vatandaş dini duygularla, FETÖ'cüleri tam anlamıyla tanımadığı için sohbetlerine gitmiştir. Bu kişiler bizim için tek başına FETÖ üyesi değil. Ama örneğin terör örgütü elebaşısının talimatı sonrası Banka
Asya'ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir" diye konuştu. Karaman
kararın kendilerini etkilemeyeceğini söyledi, yargılamalara aynı kriterlerle devam edileceğini belirtti. 17-25 Aralık
'ın örgütle ilgili genel bir milat olmadığını kaydeden Kocaman, Bank Asya'nın bu süreçte ana kriter olduğunu ifade ederek, "Bank Asya bizim ana kriterimiz. Ancak 17-25 Aralık'tan önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil" dedi.
TARTIŞILAN KARARI ELEŞTİRDİ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Burdur'da açılan soruşturmada Bank Asya'da hesabı olduğu belirlenen Hakan Ö., FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza aldı. Ancak karar Yargıtay'ca 'organik bağ bulunamadığı' gerekçesiyle bozulmuştu. Karara en net yanıt Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan geldi.