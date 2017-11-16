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O ya para yatıran üyesidir

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017
O bankaya para yatıran FETÖ üyesidir

Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, Yargıtay’ın “organik bağ” diyerek bozduğu kararı eleştirdi. Kocaman, “terör örgütü elebaşısının talimatı sonrası Asya’ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir” dedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Hakan Ö.'nün üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasını, "Örgüt üyeliği için organik bağ gerekir" gerekçesiyle bozan Yargıtay kararını eleştirdi. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte verilen kararın doğru olmadığını düşündüğünü belirten Kocaman, "Terör örgütü elebaşısının talimatı sonrası 'ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir" dedi.

YARGITAY BOZMUŞTU
darbe girişiminin ardından 'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında "Silahlı Terör Örgütü üyeliği" suçundan dava açılan mühendis Hakan Ö.'ye mahkeme 6 yıl 3 ay ceza vermişti. Kararın temyiz istemine bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de hükmü onamış, dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gitmişti. Ancak Yargıtay kararı, "Örgüt üyeliği için organik bağ gerekir" deyip bozmuştu. Değişik çevrelerde tartışılan bu karara bir eleştiri de Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan geldi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİDİR"
Kocaman, "Ben bu kararı eleştiriyorum. Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararının doğru olduğunu düşünmüyorum. Normal bir vatandaş dini duygularla, FETÖ'cüleri tam anlamıyla tanımadığı için sohbetlerine gitmiştir. Bu kişiler bizim için tek başına FETÖ üyesi değil. Ama örneğin terör örgütü elebaşısının talimatı sonrası Asya'ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir" diye konuştu. kararın kendilerini etkilemeyeceğini söyledi, yargılamalara aynı kriterlerle devam edileceğini belirtti. 'ın örgütle ilgili genel bir milat olmadığını kaydeden Kocaman, Bank Asya'nın bu süreçte ana kriter olduğunu ifade ederek, "Bank Asya bizim ana kriterimiz. Ancak 17-25 Aralık'tan önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil" dedi.

TARTIŞILAN KARARI ELEŞTİRDİ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Burdur'da açılan soruşturmada Bank Asya'da hesabı olduğu belirlenen Hakan Ö., FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza aldı. Ancak karar Yargıtay'ca 'organik bağ bulunamadığı' gerekçesiyle bozulmuştu. Karara en net yanıt Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'dan geldi.
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O bankaya para yatıran FETÖ üyesidir
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