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Son dakika: 30 ilde operasyonu!

Giriş Tarihi: 16.11.2017 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 10:59
Son dakika: 30 ilde FETÖ operasyonu!

merkezli 30 ilde eski polisler hakkında operasyon başlatıldı. 108 kişi için gözaltı kararı var.

merkezli 30 ilde, soruşturmaları kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski emniyet mensubu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında emekli ya da meslekten ihraç edilen eski 108 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

ARALARINDA 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ, EMNİYET AMİRLERİ DE VAR

Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Ankara merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi.

Ankara'daki operasyonlarda şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.

Şüphelilerin arasında eski 1. sınıf emniyet müdürü, emniyet amirleri, başkomiser ve polis memurlarının da bulunduğu öğrenildi.

HEPSİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderilecek.

FETÖ/PDY operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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Son dakika: 30 ilde FETÖ operasyonu!
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