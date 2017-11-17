Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mesele memleket meselesi olduğunda, davanın geleceği olduğunda hemen hemen tüm arkadaşlarımız takdire şayan bir sadaketle hareket etmişlerdir. Biz hasbi oldukça, samimi oldukça, çalıştıkça, ürettikçe milletimiz de bize sahip çıkmayı, desteklemeyi sürdürecektir. Bizi diğer partilerden ayıran en önemli özellik işte bu ruhtur.

FİSKOSLARA KULAK ASMAYIN

Sakın ha, dedikodulara, sağda soldaki fiskoslara kulak asmayın. Biz işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim ülkemizde yapacak çok işimiz var, alacağımız çok büyük mesafeler var. Allah'ın izni ile milletimizin bize olan sadakati de artacaktır. İnşallah 2019'da da bu çizgimize sıkı sıkıya sarılarak gireceğimiz tüm seçimlerden başarı ile çıkacağız.

SİZLERE GÜVENİYORUM

Tek yapmamız gereken kendi içimizdeki birliği, beraberliği, kardeşliği ve bununla birlikte milletimizle olan bağımızı güçlendirmektir. Önümüzdeki 1, 1.5 yıllık süreci çok iyi değerlendirdiğimiz de seçimlerde hedeflerimize ulaşmamamız için hiçbir neden yoktur. AK Parti'nin Genel Başkanı olarak ben sizlere güveniyorum. Türkiye içeride ve dışarıda çok zorlu bir mücadele yürütüyor. Daha dün Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlarda 2 askerimizi şehit verdik. Rabbim tüm şehitlere rahmet eylesin. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Terör örgütünü sınırımızın her iki tarafında da rahat bırakmıyoruz, rahat bırakmayacağız. Onları inlerine kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Operasyonlar kesintisiz sürüyor. O bölgede yoğun kar var, yoğun bir kış var ama silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız bu temasları aynı kararlılıkla devam ettiriyor. Son terörist de imha edilene veya teslim olana kadar bu operasyonlar devam edecektir.

HEP SÖYLÜYORUM ACIRSANIZ ACINACAK HALE GELİRSİNİZ

FETÖ ile ilgili davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı, elde edilen bilgiler ışığında yeni operasyonlar da devam ediyor. Kazıyana kadar bize durmak yok. Asla ara vermek yok. Hangi kurumumuzda varsa, askerimizde, polisimizde, bakanlıklarımızda, yargıda nerede varsa temizlemeye devam edeceğiz. Onların inlerine girdik zaten. Hep söylüyorum acırsanız acınacak hale gelirsiniz.

TÜRKİYE'NİN DİKKATİNİN DAĞITILMASI İÇİN DÜĞMEYE BASILMIŞ

Ekonomide de açık bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Belli ki bir yerlerden Türkiye'nin dikkatinin dağıtılması için düğmeye basılmış. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir yükle de hamdolsun karşı karşıya değiliz. Faizin sebep enflasyonun netice olduğu kanaatindeyim. Bu konuda beni anlamayanlar er veya geç anlayacaklar. Enflasyon, yok hıyarmış yok salataymış bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Ana sebep faizdir, faiz. Bunu öğreneceksiniz. Bunu bütün gelişmeler teyit ediyor zaten. Hala bunu anlamak istemeyenler, batıdaki kafalarla çözmeye çalışanlar tabii ki bizi anlamazlar. Batıdaki kafaların da bir kısmı zaten uygulamaları ile bizi destekliyor. ABD'deki faiz oranları ortada. Japonya ortada. Avrupa ortada. Enflasyonların da orada ne olduğunu zaten görüyoruz. Bizdekilere bunu hala anlamadık. Faiz lobisine çalışıyorsunuz başka bir şey yok. Bu ülkede en çok kazanan hangi kurumlar, kimler? Banka sahipleri, finans sektörü. Onlar götürüyor parayı. Bu kadar yüksek ile kredi vermeye kalkarsan tabii ki yatırımlar bu ülkede yürümez. Hala bunu anlatamıyoruz. Bu konuda maalesef devletin bankaları dahi ciddi bir muhafazakarlık içindedir. Bu iş böyle yürümez, bunu çözeceğiz. Başbakan ile de konuştuk. 15 senedir bunda inat edilmiştir. Faizi düşürdük, enflasyon tek haneliye geldi.

MÜDAHALE ETMEDİĞİMİZ İÇİN BU HALE GELİYOR

Merkez Bankası ne diyor? Kaç kere revize ettiniz, söyledikleriniz hiçbiri tutmuyor ya, tutmaz. Merkez Bankalarının bağımsızlığı var müdahale etmeyiniz. E tamam. Müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. 2018 için mali disiplini elden bırakmayacak ancak ekonomiyi de çok fazla sıkmadan, nefes aldıracak bir orta yolu bulmak zorundayız. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın şimdiden sıkı bir çalışma yapması gerekmektedir. Türkiye'ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla bekleyenlere ben bir kez daha sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz.

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