FETÖ'CÜ AVUKATLIK ŞİRKETİNİN DÜZENLEDİĞİ PANELE KATILDI

Richard Berman FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirmek istediği ancak başarılı olamadığı yargı girişiminin ardından Türkiye'ye geldi. Berman, FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen bir avukatlık ortaklığının planladığı ve 8-9 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen 'Adalet ve hukuk devleti' konulu sempozyuma moderatör olarak katıldı.

Kim bu Richard Berman?



"TEK ADAM İKTİDARI DEĞİŞTİRİLMELİ"

Richard Berman sempozyumda AK Parti Hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. 'Tek adam iktidarının tersi olan hukuk devletinin Türkiye'de tehdit altında olduğu bir sır değildir. Bana göre kesinlikle tek adam iktidarı hukuk devleti ilkesiyle değiştirilmelidir' iddiasında bulundu.



BERMAN'DAN FETÖ'CÜLERİN GÖREVDEN ALINMASINA TEPKİ

Berman, Fetullah Gülen'in talimatıyla yasa dışı dinleme ve teknik takip kararı alan FETÖ'cü hakim, savcı ve polis amirlerinin görevden alınmasını eleştirdi.



"TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ SALDIRI ALTINDA"

FETÖ'nün yayın organı olan Today's Zaman'a röportaj veren Richard Berman Türkiye'nin içişlerine de karışmış ve '17 Aralık'ta yargının bağımsızlığına meydan okuduğu için Türkiye'de hukukun üstünlüğü saldırı altındadır. 17 Aralık soruşturmasına müdahale edildi, Erdoğan'ın verdiği mesajlar Türk toplumunu olumsuz etkiliyor' iddiasında bulundu.

İNTERNET ADRESİ FETÖ BAĞLANTISINI DEŞİFRE ETTİ

ABD New York Güney Bölge Hakimi Richard Berman'ı sempozyuma davet eden ve FETÖ'nün avukatlık ayağını üstlenen avukatlık ortaklığının, sempozyumun www.uluslararasisempozyum.com adresini tescillediği tespit edildi.

OTEL VE UÇAK MASRAFLARI DA YKK'DEN...

Sempozyuma destek veren kuruluşlar arasında adı bile geçmeyen YKK, domain adresini tescilleme dışında sempozyumun otel ve uçak masraflarını da karşıladı. Bir köşe yazarına açıklamada bulunan şirket ortaklarından Cüneyt Yüksel, sempozyuma 17/25 Aralık'tan sonra karar verdiklerini itiraf etti. Berman ile olan ilişkilerini de deşifre etmiş oldu.



MÜVEKKİL SAYISINI KATLAMIŞTI

Dünyanın en büyük hukuk bürolarından DLA Piper'la ortak olan ve AVM'de 7 katı kapatan YKK'nin Paralel Yapı'nın yargıda güçlü olduğu dönemlerde işlerini kolayca yaptırdığı ve müvekkil sayısını katladığı iddia ediliyor. Ortak olduğu DLA Piper ise ABD'de lobicilik faaliyetleriyle tanınan The Cohen Group'un stratejik ortağı. The Cohen Group'un başkan yardımcısı Marc Grossman da 2008'de Fetullah Gülen'in ABD'den sınırdışı edilmesi gündemdeyken destek çıkan en önemli isimlerden biriydi.





SEMPOZYUMDA İLGİNÇ KATILIMCILAR

Uluslararası sempozyuma Berman'ın yanı sıra Türkiye'den CNN Türk sunucusu Şirin Payzın, Prof. Işıl Karakaş, Prof. Dr. Osman Doğru, Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Dr. Sami Selçuk da katılmıştı. Sempozyumu düzenleyen Global Compact'ın Türkiye Başkanlığı'nı ise Dr. Yılmaz Argüden yürütüyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 'Geleceğin 100 Global Lideri' arasında seçilen Argüden, 27. ABD-Türkiye İlişkileri Konferansı'nda 'Üstün Vatandaşlık' ödülü alan ve geçtiğimiz yıllarda dünya sermaye devlerinden Rothschild ailesinin danışmanlığına ve ardından da Rothschild Yatırım Bankası Türkiye Temsilciliği'ne getirilen bir isim. Argüden ayrıca George Soros'un güdümündeki TESEV'de Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor. Global Compact Türkiye'nin yönetim kurulunda ise Unilever, Koç, Garanti Bankası, Eğitim Gönüllüleri, Borusan Holding, Boyner Grup, Eczacıbaşı, Coca Cola, Bilgi Üniversitesi, Nestle, Nilüfer Belediyesi, TİSK ve TÜSİAD gibi kuruluşlar bulunuyor.