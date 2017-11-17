Yeni bir 17 Aralık kumpası mı tezgahlanıyor?

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf, 27 Kasım'daki başlayacak jürili duruşma öncesi bugünkü son ara duruşmaya katılmadı.

27 Kasım'daki başlayacak jürili duruşma öncesi bugünkü son ara duruşmaya katılmadı. Konuyla ilgili son bilgileri A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.

'Rıza Sarraf davaya katılmadı'

FETÖ'NÜN SAHİPLERİ BİZZAT SALDIRIYA GEÇTİ

Rıza Sarraf'ın Amerikalı avukatı Brafman, yaptığı açıklamada bugünkü duruşmaya müvekkilinin katılmayacağını söyledi. Türk avukat ise Sarraf'a ulaşamıyor, Amerikalı avukat ise ulaşıyor. Ölüm korkusuyla Sarraf'ın zorla itirafçı yapılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Sarraf üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni bir uluslararası operasyon planlandığı, İran'a ambargoyu deldiği gerekçesiyle FETÖ'cü savcı ve hakimlerin baktığı Sarraf dosyasını Türkiye'ye sıçratmaya çalıştıkları bildiriliyor. Buna göre somut delil olmayan, FETÖ'cülerin belgeleriyle illegal şekilde yargılama yapan ABD, yeni bir kumpas için kolları sıvadı.