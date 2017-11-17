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Yeni bir kumpası mı tezgahlanıyor?

Giriş Tarihi: 16.11.2017 21:40 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 01:44
Yeni bir 17 Aralık kumpası mı tezgahlanıyor?

'de tutuklu olarak yargılanan ve hangi cezaevinde tutulduğu bilinmeyen ’da başlayacak jürili duruşma öncesi bugünkü son ara duruşmaya katılmadı. Cezaevinde ölümle tehdit edilen Sarraf başka bir cezaevine götürüldü. Ölüm korkusu yaşayan Sarraf'ın ABD tarafından zorla itirafçı yaptırıldığı yorumları yapılırken Sarraf dosyası üzerinden 'yi kuşatmaya çalışarak uluslararası bir operasyonu planı devreye sokuldu.

'de tutuklu yargılanan asıllı işadamı , 'daki başlayacak jürili duruşma öncesi bugünkü son ara duruşmaya katılmadı.

27 Kasım'daki başlayacak jürili duruşma öncesi bugünkü son ara duruşmaya katılmadı. Konuyla ilgili son bilgileri A News Haber Koordinatörü Orhan Sali aktardı.

'Rıza Sarraf davaya katılmadı'

FETÖ'NÜN SAHİPLERİ BİZZAT SALDIRIYA GEÇTİ
Rıza Sarraf'ın Amerikalı avukatı Brafman, yaptığı açıklamada bugünkü duruşmaya müvekkilinin katılmayacağını söyledi. Türk avukat ise Sarraf'a ulaşamıyor, Amerikalı avukat ise ulaşıyor. Ölüm korkusuyla Sarraf'ın zorla itirafçı yapılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Sarraf üzerinden 'ye yönelik yeni bir uluslararası operasyon planlandığı, İran'a ambargoyu deldiği gerekçesiyle 'cü savcı ve hakimlerin baktığı Sarraf dosyasını Türkiye'ye sıçratmaya çalıştıkları bildiriliyor. Buna göre somut delil olmayan, FETÖ'cülerin belgeleriyle illegal şekilde yargılama yapan ABD, yeni bir kumpas için kolları sıvadı.

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Yeni bir 17 Aralık kumpası mı tezgahlanıyor?
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