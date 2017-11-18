CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, katıldığı televizyon kanalında soruları yanıtladı.

"BİLMİYORUM"

İlhan Kesici, Hakan Çelik'in "Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı?" sorusuna kıvranarak "Tam bilmiyorum" cevabını verdi. Çelik'in soruyu tekrarlaması üzerine "Hayır ben tam bilmiyorum" dedi.

CHP'li Kesici 'FETÖ yaptı' diyemedi!

ABD'YE GÖNDERİLEN DELİLLER "ÇÖP"MÜŞ

Kesici, Türkiye'nin FETÖ ile ilgili olarak ABD'ye gönderdiği 85 kutu delil için ise "çöp" dedi. Kesici hızını alamayarak, "ABD'nin yerinde olsam gönderilen delillere bakmam" dedi.

2019'DA ADAY OLACAK MI?

İlhan Kesici, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylığı hakkında çıkan söylentilere de yanıt verdi.

CHP'nin çok yakında bir kurultay süreci yaşayacağına dikkat çeken İlhan Kesici, partisinin bu süreçten sonra adayını belirleyeceğini dile getirdi. Kesici, CHP'liler olarak görevlilerinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde ona destek olmak olduğunu söyledi.

İŞTE FETÖ-CHP İŞBİRLİĞİNİN KANITI