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'li Kesici ' yaptı' diyemedi!

Giriş Tarihi: 18.11.2017 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 17:35
CHP'li Kesici 'FETÖ yaptı' diyemedi!

Adı ’nin Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen CHP'li , "Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı?" sorusuna verdiği cevapla 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlattı. 250 şehit, binlerce itirafçı ve yüzbinlerce delile rağmen CHP’li İlhan Kesici’nin böyle bir çıkış yapması şaşkınlıkla karşılandı.

İstanbul Milletvekili , katıldığı televizyon kanalında soruları yanıtladı.

"BİLMİYORUM"

İlhan Kesici, Hakan Çelik'in "Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğuna dair bir şüphe var mı?" sorusuna kıvranarak "Tam bilmiyorum" cevabını verdi. Çelik'in soruyu tekrarlaması üzerine "Hayır ben tam bilmiyorum" dedi.

CHP'li Kesici 'FETÖ yaptı' diyemedi!

ABD'YE GÖNDERİLEN DELİLLER "ÇÖP"MÜŞ

Kesici, 'nin ile ilgili olarak 'ye gönderdiği 85 kutu delil için ise "çöp" dedi. Kesici hızını alamayarak, "ABD'nin yerinde olsam gönderilen delillere bakmam" dedi.

2019'DA ADAY OLACAK MI?

İlhan Kesici, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylığı hakkında çıkan söylentilere de yanıt verdi.

CHP'nin çok yakında bir kurultay süreci yaşayacağına dikkat çeken İlhan Kesici, partisinin bu süreçten sonra adayını belirleyeceğini dile getirdi. Kesici, CHP'liler olarak görevlilerinin 'nun adaylığını açıklaması halinde ona destek olmak olduğunu söyledi.

FETÖ'yü destekleyen gazeteden CHP'ye övgü
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CHP'li Kesici 'FETÖ yaptı' diyemedi!
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