Darbeciler birbirine düştü

Genelkurmay
Çatı davası, 15 Temmuz
'da etkin rol oynayan iki general darbecinin söz dalaşına sahne oldu. Sanıklar arasındaki çatışmayı su yüzüne çıkaran bu tartışma sırasında darbeci Korgeneral Mustafa Özsoy ile darbeci Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker birbirlerine, "Öteki dünyada hesaplaşacağız" dedi. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, FETÖ
'cü darbe girişimi sırasında Kuvvet Komutanları ile dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakal'ın yerini belirleme ve diğer darbecilere bildirme görevini üstlenen Genelkurmay İstihbarat Başkanı eski Korgeneral Mustafa Özsoy'un sorgusu yapıldı.
'BENİ DARBENİN İÇİNE ÇEKTİLER'
Özsoy ifadesinde 15 Temmuz'da İzmir - Foça'da tatilde olmasına rağmen Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker tarafından Ankara'ya çağrıldığını, rütbece altında olmasına rağmen Kırker'in bu çağrısından şüphelendiğini söyledi. Özsoy, Tümgeneral İshak Ceylan'ın da aynı şekilde kendisini arayarak Ankara'ya gelmesi gerektiğini anlattığı ifadesinde, 15 Temmuz akşamı Ankara'ya geldiğini kaydetti. Darbeci Özsoy bu telefon çağrıları üzerine Ankara'ya gelmekle darbenin içine çekilmeye çalışıldığını ve bunu yapanlardan şikâyetçi olduğunu belirtti. Ankara Esenboğa Havaalanı'nda darbeden haberdar olduğunu ancak havaalanından çıkış mümkün olmadığı için hemen şehir merkezine gelemediğini savunan sanık general buradan birçok kişiyi aradığını da ileri sürdü. Kuvvet Komutanları ile Zekai Aksakallı'nın yerini belirlemek için yaptığı aramaları "olup biteni anlayıp gerekli tedbirleri alma gayreti" olarak nitelendiren Özsoy, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun tanık olarak verdiği ifadedeki "Korgeneral Özsoy, bizim yerimizi belirlemeye çalışıyordu" şeklindeki ifadesi karşısında devlet sırrı yalanına sığındı. Mustafa Özsoy, bu konuda devlet sırrı niteliğinde bilgilere sahip olduğunu, mahkeme kapalı duruşma yapar veya naip hâkim görevlendirirse bildiklerini anlatacağını ifade etti.
'ÖNCE BU DÜNYADA HESAPLAŞIN'
Darbeci general Özsoy'un çapraz sorgusu sırasında ise darbeci sanıklar arasında var olan gerilim gün ışığına çıktı. Korgeneral Özsoy'un, kendisini telefonla çağırarak darbenin içine çektiğini ileri sürdüğü Ahmet Bican Kırker sanığa sorular yöneltti. Bu sırada Özsoy, Kırker'e "Seninle öbür dünyada hesaplaşacağız" deyince Kırker de sanığın doğruları söylemediğini iddia ederek, "Öbür dünyada hesaplaşacağız" diye karşılık verdi. İki sanığın tartışmasını bir süre dinleyen Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, karşılıklı laf atmaların devam etmesi üzerine "Önce bu dünyada bir hesaplaşın bakalım" diyerek tartışmayı noktaladı.