İşte Batı’nın DEAŞ’a gönderdiği silahlar!

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda TV kanalı, Suriye'de rejim birliklerinin DEAŞ
örgütünden ele ğeçirdiği cephaneliklerin görüntülerini yayımladı. Rus medyasında önemli gündem maddesi haline gelen görüntülerdeki silahların tamamının ABD, Belçika, Almanya ve İsrail gibi ülkeler tarafından üretilen ölüm makineleri olması dikkat çekiyor. Bu flaş görüntüler yorumculara "DEAŞ'ın eline bu kadar silah gittiyse, ABD'nin açıktan desteklediği YPG'nin ve PKK'nın eline kimbilir ne silahlar ve askeri malzemeler gitmiştir?" sorusunu sorduruyor.
'SORUMLUSU WASHINGTON'
Şam rejimi ordusunda general Muhammed Aşar "5 Haziran- 15 Eylül tarihleri arasında, ABD'nin Suriye'deki teröristlere, silah ve askeri malzemeyle dolu bin 421 adet yük kamyonu gönderdiğini biliyoruz. Bu silahlar terörle mücadeleye katkı sağlamalıydı ancak en nihayetinde DEAŞ'ın ve El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra Cephesi'nin cephanelerine geçti. Bunları size gösterdik. ABD, DEAŞ'a ve destekçilerine silah sağlıyor ve onların pozisyonlarını güçlendirmesine neden oluyor. Suriye'deki terör tehlikesinden sorumlu olan yer Washington'dur" dedi. Bir diğer general Ali el Ali, Suriye'deki teröristlerin cephaneliklerinden çıkan Batı yapımı silahları tanıttı.
GLOCK
Avusturya ordusu için üretilen ancak zamanla birçok polis teşkilatı tarafından da kullanılan Glock tabancaları, birçok farklı bölgede DEAŞ'lı teröristler tarafından kullanıldı. Rus basını "NATO'nun piyade silahı olarak kullandığı bu tabancaların, DEAŞ gibi marjinal bir örgütten çıkması uzun süredir akıllarda soru işareti oluşturuyor" yorumunu yaptı. Örgütün 2014 yılında, rehineleri katlettiği videolarda Glock marka tabanca kullandığı dikkat çekerken, bu silahların 3'üncü jenerasyon yani 1998 -2010 arasında üretilen silahlar olduğu belirtildi. ABD ordusunun 2007'de 200 bin adet piyade silahı kaybettiği öne sürüldü.
FN-FAL
Belçika tarafından üretilen ve bir dönem NATO 'nun ana silahlarından biri olarak öne çıkan FN-FAL cinsi otomatik tüfekler, DEAŞ'lı teröristlerin Kalaşnikoftan sonra en çok kullandığı silah olarak dikkat çekiyor.
?MP-5
Alman Heckler & Koch firması tarafından üretilmeye başlanan MP-5 tüfekleri de DEAŞ'lı teröristlerin elinde bol miktarda bulunuyor. Birçok farklı cinsi olan MP-5 tüfekleri, neredeyse dünyadaki tüm özel kuvvetler tarafından kullanılırken, yakın mesafeden isabet oranlarıyla da etkili bir silah olarak öne çıkıyor.
M2A1 Browning
Hafif zırhlı araçlar, piyadeler , zırhsız araçlar ve tekneler, ışık tahkimatı ve alçaktan uçan uçaklara karşı etkili olan bu makineli tüfekler Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda geliştirilmiştir ve günümüzde de dünyanın birçok ülkesi tarafından kullanılmaktadır. DEAŞ, en çok M2A1 Brownin tipi makineli silahı, ABD ordusunun Irak'ta bıraktığı Humwee zırhlı araçlarıyla birlikte ele geçirdi. Irak ordusunun Musul'dan kaçarken, DEAŞ'a en az 2 bin 500 adet zırhlı Humwee bıraktığı biliniyor.
M-16
Günümüzde 15 NATO ülkesi tarafından kullanılan savaş/piyade tüfeği olan M-16'nın hemen hemen her çeşidi DEAŞ videolarında görülüyor, DEAŞ'ın cephanelerinde ele geçiriliyor ve teröristlerin cesetlerinin yanında bulunuyor. DEAŞ'ın yayımladığı videolarda üzerinde "Amerikan ordusuna aittir" yazan M-16 tüfekleri görülmüş, bunların orijinal Amerikan malı, dürbünlü M-16'lar olduğu, sahte Çin mallarından biri olmadığı teyid edilmişti.