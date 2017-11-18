O iftiraları FETÖ'nün sözcüsü CHP'li Eren Erdem servis etmiş!

TANAL, TANRIKULU, YILMAZ...

CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu ve Öztürk Yılmaz'ın da Türkiye'ye iftira haberleriyle kariyer peşine düşen Türk kökenli muhabirleri manipüle ettikleri anlaşıldı. Milletvekillerinin, Bild, Der Spiegel ve Die Welt gibi Türkiye düşmanı yayın organlarına iftira dolu ihbarlarda bulundukları görüldü.



OYUNLARI BOZULDU

Eren Erdem'in adı, Türkiye'de 'teröre yardım'dan tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in kayıtlarından da çıkmıştı. CHP'li vekillerin "Türkiye'de diktatörlük rejimi var" algısı oluşturarak Türk- Alman ilişkilerini bozma çabaları, son günlerde iki ülke siyasetçileri arasında yeniden sağlanan diyalog ortamıyla bozuldu.



İFİTRA HABERLERİYLE KARİYER

Alman medya kuruluşlarında çalışan bazı Türkiye kökenli gazeteci müsveddeleri, kariyer yapmak için Türkiye ve Erdoğan'a iftira yarışına girdi. Eren Erdem ve diğer milletvekilleri, iftira mesajlarını bu kişiler üzerinden verdi.



TANRIKULU DA İŞİN İÇİNDE

Almanya'da Türkiye'nin imajının bozulma girişimlerinde, CHP'li vekillerin büyük etkisi oldu. Alman medyasına verdiği bilgi ve belgelerle Türkiye aleyhtarı hava oluşturan CHP'li vekillerden diğeri de Sezgin Tanrıkulu. CHP'li Tanrıkulu, başta Bild olmak üzere, Alman medyasına verdiği röportajlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olmadık iftiralara imza attı.



İŞTE İHANET BELGELERİ

Almanya'da? yayınlanan gazete, televizyon ve internet sitelerindeki Türkiye ve Erdoğan karşıtı binlerce haberin kaynağının hep Eren Erdem ve diğer bazı CHP'li vekiller olması, tezgahı deşifre ediyor. Haberleri yapan gazetecilerin ve kullanılan dilin de aynı olduğu görülüyor.













SABAH AVRUPA

EREN ER

CHP'Lİ EREN ERDEM'DEN BİR İHANET DAHA!