Türkiye’nin gücü NATO’ya özür diletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, NATO
'nun Norveç'te 8-17 Kasım arasında gerçekleştirilen ve simülasyon üzerinden yapılan Trident Javelin Tatbikatı'nda kendisinin ve Atatürk'ün düşman hedef olarak gösterildiğini belirterek, yaşanan skandala sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Merkezi'nde dün düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "NATO'da beraberiz diye yanlışları söylemeyecek miyiz? Kusura bakmayın söyleyeceğiz. Norveç'te 'düşman tablosu' diye bir tablo koymuşlar. Tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Genelkurmay Başkanımız ve AB Bakanımız, Kanada yolundaydı, bizi arayıp 'Böyle bir durum var. Bu NATO tatbikatı. Tatbikattaki 40 askerimizi çekiyoruz' dediler. Dedik ki 'Hiç durmayın. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz. Oyun başka, zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı."
İKİ KİŞİ GÖREVDEN ALINDI
Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin gücüne boyun eğen NATO'dan açıklama üstüne açıklama geldi. Üst düzey bir NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı:
Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde "Düşman Liderler Biyografisi" hazırlandı. Ekip teknisyeni Atatürk'ün fotoğrafını bu biyografilerden birine yerleştirdi. Skandalın ardından teknisyen, fotoğrafı "yanlışlıkla" yerleştirdiğini iddia etti. Türk ekibin müdahalesi sonrasında Atatürk fotoğrafı biyografiden kaldırıldı. Skandala neden olan teknisyen ise özür diledi.
Diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında "Recep Tayyip Erdoğan" adlı sahte hesap açtı. Personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simülasyonda "düşman ülke liderleriyle" yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi. Atatürk fotoğrafını koyan Norveçli subayın işine son verilirken, Erdoğan adına sahte hesap açan ve fotoğrafını koyan teknisyen görevden alındı, hakkında işlem başlatıldı. Bu arada Erdoğan dün memleketi Rize'nin Güneysu'ya gitti. Hafta sonunda AK Parti Rize, Bayburt ve Gümüşhane kongrelerine katılacak Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek.
HER KADEMEDEN ÖZÜR
JWC Komutanı Andrzej Reudowicz, konuya ilişkin özür mektubu yayımladı. Bu açıklamayı Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nın Genelkurmay'dan özür dilemesi takip etti. Ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklama geldi. Skandalla ilgili özür dileyen Stoltenberg, "Türkiye bizim için önemli bir müttefik" dedi. Stoltenberg, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la da Kanada'da yüz yüze görüşerek, özrünü net şekilde iletti. Stoltenberg, Akar'dan, özrünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesini de istedi. Akar ise sorumluların görevden alınmasının yeterli olmadığını, amirlerinin de ceza alması gerektiğini vurguladı. Genelkurmay Başkanlığı ise skandalla ilgili Türkiye'den yazılı ve sözlü olarak özür dilendiğini bildirdi. Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen de "Mesajın içeriğinden dolayı özür diliyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve yakın işbirliğimize değer veriyoruz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Norveç'teki tatbikat sırasında yaşanan skandalla ilgili harekete geçti. Başsavcılık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve aşağılama içeren eylemler nedeniyle fail veya failler hakkında soruşturma başlattı. Skandala ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise tatbikat ile Türkiye'nin hasım ülkelerle işbirliği yaptığı yönünde bir izlenim yaratılmaya çalışılmasının esef verici, gayri ahlaki ve kabul edilemez bir durum olduğu belirtildi. Açıklamada, "Duyduğumuz derin rahatsızlık NATO ve Norveç makamlarına süratle bildirilmiştir. Bu menfur hadisenin failleri hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılması yakından izlenecektir" denildi.
2006'DA DA YAŞANMIŞTI
ABD'li emekli albay Ralph Peters 2006'da Ortadoğu ile ilgili hayali bir harita kullanarak bir makale yazmıştı. Haritada 18 ilimiz Kürdistan olarak gösteriliyordu. Türkiye'nin sert tepkisi üzerine ABD, tepkileri yatıştırmak için "Harita bizi bağlamaz, emekli bir albay çizmiş" açıklamasını yapmıştı. Ancak daha sonra Roma'daki bir toplantıda ABD'li bir subay aynı harita üzerinden konuşma yapmak isteyince, Türk subaylar buna fırsat vermeyip salonu terk etmişti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve kuvvet komutanları ABD'li mevkidaşlarını arayarak sert bir dille olayı kınayınca ABD özür dilemişti.
TÜRKİYE NATO'DA İKİNCİ BÜYÜK GÜÇ
NATO'da ABD'den sonra en büyük kara ordusuna sahip olan Türkiye'nin görevdeki askeri personel sayısı 382 bin 850. Yedek asker sayısı ise 360 bin 565.
Deniz Kuvvetleri
Firkateyn: 16
Korvet: 8
Denizaltı: 13
Hücumbot: 19
Çıkarma Gemileri: 33
Deniz Sınır Karakol Gemileri: 16
Mayın Gemileri: 15
Hava Kuvvetleri
Savaş Uçağı: F 16 C/D: 240
Nakliye Uçakları: 439
Eğitim Uçakları: 276
Helikopterler: 445
Taarruz Helikopterleri: 64
Kara Kuvvetleri
Tank: 3788
Zırhlı Savaş Aracı: 7550
Kundağı Motorlu Silah gücü (Obüs, tanksavar, uçaksavar): 1013
Çekili Topçular: 697
Çoklu Roketatarlar: 811