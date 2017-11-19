Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibini taşıyan minibüs Görele’de kaza yaptı: 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibini taşıyan minibüs Görele’de kaza yaptı: 4 yaralı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 19:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan köpekleri taşıyan minibüs, Ankara’ya dönüşleri sırasında ’un Görele ilçesinde kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçta bulunan 4 kişi ile koruma ekibinde görevli köpekler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan istikametine gitmekte olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan bomba uzmanı köpekleri taşıyan minibüs, Görele ilçesi Liman Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü nedeniyle geçmek istediği sırada şehir içinden sahil yoluna girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında görevli köpekleri taşıyan minibüs takla atarken, otomobilde ve minibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan 2 polis ile koruma köpeklerini Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görüp bölgeye gelen vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibini taşıyan minibüs Görele’de kaza yaptı: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN