Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibini taşıyan minibüs Görele’de kaza yaptı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan bomba uzmanı köpekleri taşıyan minibüs, Görele ilçesi Liman Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü nedeniyle geçmek istediği sırada şehir içinden sahil yoluna girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında görevli köpekleri taşıyan minibüs takla atarken, otomobilde ve minibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan 2 polis ile koruma köpeklerini Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görüp bölgeye gelen vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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