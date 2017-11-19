Designated Survivor'da FETÖ'yü aklıyorlar!

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN BUGÜNKÜ YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABD'nin ABC televizyonunda yayınlanan Designated Survivor isimli dizinin bir bölümü Türkiye'ye ayrılmış. Klasik ABD formatında algı operasyonu için üretilmiş bir dizi bu... Sponsoru CIA veya FETÖ elebaşı Gülen olsa bundan daha iyisini yapamaz.

Türkiye'nin başında Turan isimli bir Cumhurbaşkanı, onun karşısında ise "aktivist ve laik" bir muhalefet lideri olarak gösterilen Nuri Şahin var.

Bir bakıma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la darbeci FETÖ elebaşı Gülen ilişkisi ters yüz edilerek anlatılıyor.

ABD'nin Pentagon'u CIA'si, bürokrasisi nasıl 17-25 Aralık'ta başlayan ve 15 Temmuz darbe girişimiyle süren kuşatmaların arkasında duruyorsa, medyası ve dizi sektörü de aynı rolü üstleniyor.

Dizide Cumhurbaşkanı Turan karakteri, ABD'ye sert çıkan, öngörülmez tavırlarıyla güvenilmeyen bir lider olarak sunuluyor. Ona meydan okuyan muhalefet lideri yerine de Gülen oturtulmuş. Yanlış değil aslında bugün en sert muhalefeti FETÖ'cüler yapıyor. CHP ve diğerleri hep FETÖ takipçisi durumunda.

Dizi, muhalefet lideri Nuri Şahin'in bir anlamda FETÖ-CHP ortak yapımı "laik" bir siyasi figür olarak algılanmasını istiyor. Eğitimci kimliğini öne çıkartıyor ama dini bir maske olarak kullandığından hiç söz edilmiyor. Hatta tam tersi, Türkiye'deki "İslamcı iktidar"a karşı laiklerin mücadele ettiği algısı işleniyor.

Dizinin en önemli argümanı ise 15 Temmuz darbesini FETÖ'cülerin yapmadığını kanıtlamaya çalışmak.

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