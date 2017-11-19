Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin büyükşehir ve il belediye başkanlarına, "Halka verilen sözleri yerine getirmek boynumuzun borcu. Halktan kopanı işbaşında tutmam. 2019'u beklemeden alırım" mesajı verdi. Önceki gün AK Parti
il başkanları toplantısından sonra partisinin 50'ye yakın il belediye başkanı ile bir araya gelen Erdoğan, şu mesajları verdi:
Seçimlere girerken, vatandaşa verilen sözler, vaatler var. Bu sözleri yerine getirmek boynumuzun borcu. Bu vaatler sadece onları değil bizi de, partiyi de bağlıyor. Sizlerden beklediğim, vaatlerinizi yerine getirmenizdir. Bu vatandaşın hakkıdır. Vatandaşa bize oy verdiyse, bu sözlere de oy verdi. Verdiği sözü tutmayan, hizmetleri aksatan ve vatandaşla ilişiğini kesenle yola devam etmeyeceğiz.
YEREL SEÇİMİN ÖNEMİ
Bazı başkanlar görevden alındı, bizim denetimimiz sürecek. Kimse bu değişimler bitti diye düşünmesin. Vatandaşın sesine kulak verin. Hizmetlerinizi zamanında yerine getirin. Halkın beklentilerine cevap vermeyen, vatandaşın desteğini kaybedenlerle yola devam etmeyiz. 2019'u da beklemeden alırız.
2019'da 3 önemli seçim yapılacak. Bunlardan en önemlisi bana göre yerel seçimlerdir. Biz öteden beri başarımızı yerel seçimlerde aldığımız sonuçlara borçluyuz bir anlamda. Yerel seçimler her şeyin belirleyicisi olacak. Partilerin başarısında belediyelerin rolü çok büyüktür. Bu rolü hakkıyla yerine getirmenizi bekliyorum.
BAHANELERE SIĞINMAYIN
Türkiye içinde en güzel uygulamalar var. Belediyelerle ilgili inceleme yapma bahanesiyle yurtdışına gitmeyin. Çok sık yurtdışına çıkanlar var. Neyi inceleyeceksiniz yurtdışında? Belediye başkanlarının yurtdışına çıkıştaki izin prosedürü devam edecek. Aksi halde suiistimal edenler var. Hizmetleri eksiksiz yapın. Yaparken, 'Yok bu karayollarının işi, bu bilmem kimin işi' demeyin. Paramız yok bahanesine de sığınmayın. Hizmet etmek isteyen her türlü bunu yapar.