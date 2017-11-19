‘Maklube’ sofrasından teğmen çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'merkez bankası' olarak adlandırılan Kaynak Holding'den ele geçirilen dijital delillere ilişkin incelemeler sürüyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde geçtiğimiz günlerde ilginç bir fotoğrafa ulaşıldı. Fotoğrafta bir grup FETÖ mensubunun 'maklube' isimli yemeği yediği görülüyor.

O İSİM ŞAŞIRTTI

Maklube sofrasındakilerin kim olduğunu araştıran savcılık, belirlediği bir isim şaşkınlığa sebep oldu. Bu isim İzmir'de görevli bir subaydı. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge'nin tespitlerine göre, sofradaki subay İzmir Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda Teğmen rütbesinde görev yapan Muhammed Emre Giray…

KAYNAK YÖNETİCİSİNİN TEĞMEN YEĞENİ

Giray'ın 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği bölümüne kayıt olduğu, Kaynak Holding'in firari yöneticilerinden Sedat Koçar'ın kız kardeşinin oğlu olduğu, Hali hazırda İzmir'deki Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda Teğmen rütbesiyle SGK kaydının bulunduğu belirlendi.

İMAMI ÖĞRETMEN ÇIKTI

Fotoğraftaki bir diğer ismin ise Trabzon ilinde faaliyet gösteren birçok FETÖ'ye müzahir okulda öğretmen olarak görev yapan M.K. çıktı. M.K.'nın Teğmen Giray'ın da aralarında bulunduğu grubun örgüt imamı olduğu iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Teğmen hakkında soruşturma başlattı.