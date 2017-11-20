ABD’deki hukuk dışı davaya FETÖ yandaşı hâkim

ABD
'de, işadamı Rıza Sarraf
ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla
için tutuklama kararı veren New York Güney Bölge Hâkimi Richard Berman
'ın, FETÖ
'nün düzenlediği sempozyumda Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı hedef aldığı ortaya çıktı. Berman sempozyumda, kumpas davalarına bakan FETÖ
'cü hakimlerle polislere arka çıktı. İşte o sempozyum ve FETÖ sözcülüğü yapan yandaş hâkimle ilgili detaylar:
ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
İstanbul'da 8-9 Mayıs 2014'te, BM, AB, AGİT, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası gibi kuruluşların üst düzey isimleri, Marmara, Harvard, Yale, NYU gibi üniversitelerden hukukçularla yabancı ülkelerden hâkim, savcı ve siyasetçilerin katıldığı 'Adalet ve Hukuk Devleti' adında bir sempozyum düzenlendi. FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen YKK (YükseKarkınKüçük) Avukatlık Ortaklığı'nın tertiplediği sempozyumun 'Bağımsız ve Etkin Yargı' oturumunun moderatörü ise ABD'li hâkim Richard Berman'dı.
Federal Hâkim Richard Berman, 3.5 yıl önceki sempozyumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Bana göre kesinlikle tek adam iktidarı hukuk devleti ilkesi ile değiştirilmelidir" diye konuştu. Berman, kumpas davalarına karışan FETÖ'cü hâkim, savcı ve polis amirlerinin görevden alınmasını da eleştirerek "Hukuk devleti ilkesi, aktif şekilde soruşturmaları izleyen hâkim-savcıların kovulmasını, polislerin görev yerinin değiştirilmesini, soruşturmaların durdurulmasını, mahkeme kararlarına saygısızlığı, her türlü iletişimin engellenmesini ve yargının domine edilmesini engelleyen ilkedir" ifadelerini kullandı.
17 ARALIK'A ARKA ÇIKTI
FETÖ'nün KHK ile kapatılan yayın organı Today's Zaman'dan Sevgi Akarçeşme'ye röportaj da veren Berman, hukuk devletinin Türkiye'de saldırı altında olduğunu, yargı bağımsızlığına karşı mücadele verildiğini iddia etmişti. Berman, 17 Aralık hakkında ise 17 Aralık 2013'te yasal süreçlerin kesintiye uğratıldığını savunarak, "Oyun sürerken kuralları değiştirmek uygun değildir" demişti. Berman, Anayasa Mahkemesi
'nin Twitter yasağını iptal kararının doğru olduğunu söyleyerek de FETÖ'ye açık destek vermişti.
MODERATÖRLÜK YAPTI
Hâkim Richard Berman, FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen YKK (YükseKarkınKüçük) Avukatlık Ortaklığı'nın tertiplediği sempozyumun 'Bağımsız ve Etkin Yargı' oturumunun moderatörüydü.
BU DAVA DERHAL DÜŞMELİDİR
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu:
Bu dava
baştan beri siyasi davadır.
ABD'de süren Rıza
Sarraf davasında yasadışı
deliller kullanıldı. Dünya
hukuk sisteminde yasadışı
yollarla elde edilen deliller,
delil olarak kullanılmaz,
mahkeme dosyasına konamaz.
17-25 Aralık'ta denediler, oradan
sonuç alamayınca darbe
girişiminde bulundular. Ondan
da sonuç alamayınca bu sefer
bu yola gittiler. Sempozyuma
katılmış olması aslında ihsas-ı
reydir. Böyle davaya bakamaz.
Derhal çekilmesi gerekir. Bu
davanın düşmesi gerekir.
HUKUKA AYKIRILIKLAR VAR
Adalet Komisyonu üyesi avukat Ali Özkaya:
ABD'de süren davada hukuka
aykırılıklar var: Bir devletin
tasarrufları yargılama konusu
yapılıyor. Hükümetteki bir
bakan hakkında devletlerin eşitliği
ilkesine aykırı olarak dava açılıp
yakalama emri çıkarılıyor. Hukuka
aykırı deliller dosyaya konuluyor.
bakamaz. Derhal çekilmesi gerekir.
Bu davanın düşmesi gerekir.
HÂKİM 'İHSASI REY'DEN REDDEDİLEBİLİR
Avukat Mehmet Sarı:
Gerek uluslararası hukuk gerekse iç hukuk bakımında davaya bakan hâkimin bağımsız ve tarafsız olması evrensel bir ilkedir. Davaya bakmadan önceden görüşünü belli etmiş ise, tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebepler varsa hâkimin davadan el çekmesi gerekir. Bir başka ifade ile hâkim, bakmakta olduğu bir dava hakkında görüşünü önceden belirtmişse (ihsası rey) bu takdirde bu hâkimin davaya bakmasına taraflar her zaman itiraz edebilir.
ABD SÜRECİ FETÖ İLE YÜRÜTÜYOR
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt:
Rıza Sarraf olayı ABD'nin
evrensel hukuk ilkelerini hiçe saydığını
bir kez daha ortaya koydu. İhsas-ı
rey olarak adlandırılması gereken bu
durumun üzerine gidilmelidir. Berman'ın
davaya bakması, hukukun temel ilkesi
olan hâkimlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı
olgusuna aykırıdır. Berman'ın değişmesi
elzemdir. ABD'nin hukuki süreci FETÖ ile
yürüttüğü çok açık.
ORTAKLIKLARI ÇOK DAHA DERİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın:
ABD-FETÖ ortaklığı sanıldığından daha derin ve kapsamlı. FETÖ, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'deki yöntemlerin benzerleriyle ABD'de istihbarattan yargı kurumlarına kadar sistemin hayati noktalarına sızmış ve önemli mevziler kazanmıştır.