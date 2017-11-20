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’deki hukuk dışı davaya yandaşı hâkim

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017
ABD’deki hukuk dışı davaya FETÖ yandaşı hâkim

ve ’ya açılan davanın hâkimi ’ın 3.5 yıl önce ’nün düzenlediği sempozyumda, ’ı hedef aldığı ve örgüt üyesi polislerle savcılara destek verdiği ortaya çıktı

'de, işadamı ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı için tutuklama kararı veren New York Güney Bölge Hâkimi 'ın, 'nün düzenlediği sempozyumda 'ı hedef aldığı ortaya çıktı. Berman sempozyumda, kumpas davalarına bakan 'cü hakimlerle polislere arka çıktı. İşte o sempozyum ve FETÖ sözcülüğü yapan yandaş hâkimle ilgili detaylar:

ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İstanbul'da 8-9 Mayıs 2014'te, BM, AB, AGİT, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası gibi kuruluşların üst düzey isimleri, Marmara, Harvard, Yale, NYU gibi üniversitelerden hukukçularla yabancı ülkelerden hâkim, savcı ve siyasetçilerin katıldığı 'Adalet ve Hukuk Devleti' adında bir sempozyum düzenlendi. FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen YKK (YükseKarkınKüçük) Avukatlık Ortaklığı'nın tertiplediği sempozyumun 'Bağımsız ve Etkin Yargı' oturumunun moderatörü ise ABD'li hâkim Richard Berman'dı.
Federal Hâkim Richard Berman, 3.5 yıl önceki sempozyumda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Bana göre kesinlikle tek adam iktidarı hukuk devleti ilkesi ile değiştirilmelidir" diye konuştu. Berman, kumpas davalarına karışan FETÖ'cü hâkim, savcı ve polis amirlerinin görevden alınmasını da eleştirerek "Hukuk devleti ilkesi, aktif şekilde soruşturmaları izleyen hâkim-savcıların kovulmasını, polislerin görev yerinin değiştirilmesini, soruşturmaların durdurulmasını, mahkeme kararlarına saygısızlığı, her türlü iletişimin engellenmesini ve yargının domine edilmesini engelleyen ilkedir" ifadelerini kullandı.

17 ARALIK'A ARKA ÇIKTI

FETÖ'nün KHK ile kapatılan yayın organı Today's Zaman'dan Sevgi Akarçeşme'ye röportaj da veren Berman, hukuk devletinin Türkiye'de saldırı altında olduğunu, yargı bağımsızlığına karşı mücadele verildiğini iddia etmişti. Berman, 17 Aralık hakkında ise 17 Aralık 2013'te yasal süreçlerin kesintiye uğratıldığını savunarak, "Oyun sürerken kuralları değiştirmek uygun değildir" demişti. Berman, 'nin Twitter yasağını iptal kararının doğru olduğunu söyleyerek de FETÖ'ye açık destek vermişti.

MODERATÖRLÜK YAPTI

Hâkim Richard Berman, FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen YKK (YükseKarkınKüçük) Avukatlık Ortaklığı'nın tertiplediği sempozyumun 'Bağımsız ve Etkin Yargı' oturumunun moderatörüydü.

BU DAVA DERHAL DÜŞMELİDİR

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu: Bu dava baştan beri siyasi davadır. ABD'de süren Rıza Sarraf davasında yasadışı deliller kullanıldı. Dünya hukuk sisteminde yasadışı yollarla elde edilen deliller, delil olarak kullanılmaz, mahkeme dosyasına konamaz. 17-25 Aralık'ta denediler, oradan sonuç alamayınca darbe girişiminde bulundular. Ondan da sonuç alamayınca bu sefer bu yola gittiler. Sempozyuma katılmış olması aslında ihsas-ı reydir. Böyle davaya bakamaz. Derhal çekilmesi gerekir. Bu davanın düşmesi gerekir.

HUKUKA AYKIRILIKLAR VAR

Adalet Komisyonu üyesi avukat Ali Özkaya: ABD'de süren davada hukuka aykırılıklar var: Bir devletin tasarrufları yargılama konusu yapılıyor. Hükümetteki bir bakan hakkında devletlerin eşitliği ilkesine aykırı olarak dava açılıp yakalama emri çıkarılıyor. Hukuka aykırı deliller dosyaya konuluyor. bakamaz. Derhal çekilmesi gerekir. Bu davanın düşmesi gerekir.

HÂKİM 'İHSASI REY'DEN REDDEDİLEBİLİR

Avukat Mehmet Sarı: Gerek uluslararası hukuk gerekse iç hukuk bakımında davaya bakan hâkimin bağımsız ve tarafsız olması evrensel bir ilkedir. Davaya bakmadan önceden görüşünü belli etmiş ise, tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebepler varsa hâkimin davadan el çekmesi gerekir. Bir başka ifade ile hâkim, bakmakta olduğu bir dava hakkında görüşünü önceden belirtmişse (ihsası rey) bu takdirde bu hâkimin davaya bakmasına taraflar her zaman itiraz edebilir.

ABD SÜRECİ FETÖ İLE YÜRÜTÜYOR

Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt: Rıza Sarraf olayı ABD'nin evrensel hukuk ilkelerini hiçe saydığını bir kez daha ortaya koydu. İhsas-ı rey olarak adlandırılması gereken bu durumun üzerine gidilmelidir. Berman'ın davaya bakması, hukukun temel ilkesi olan hâkimlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı olgusuna aykırıdır. Berman'ın değişmesi elzemdir. ABD'nin hukuki süreci FETÖ ile yürüttüğü çok açık.

ORTAKLIKLARI ÇOK DAHA DERİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: ABD-FETÖ ortaklığı sanıldığından daha derin ve kapsamlı. FETÖ, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'deki yöntemlerin benzerleriyle ABD'de istihbarattan yargı kurumlarına kadar sistemin hayati noktalarına sızmış ve önemli mevziler kazanmıştır.
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ABD’deki hukuk dışı davaya FETÖ yandaşı hâkim
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