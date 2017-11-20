Çelik: FETÖ yöntemine çok benziyor

Çelik, Kanada'da düzenlenen 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun son gününde gündemi değerlendirdi.

Foruma ikinci defa katıldığını belirten Çelik, forumun, daha çok demokrasi ile güvenliğin ele alındığı bir toplantı olduğunu söyledi.

Forumun çok verimli geçtiğini aktaran Çelik, ABD ile ilişkiler, göç meselesi ve İpek yolu gibi meselelerin gündeme geldiğinin altını çizerek, "İslam ve terör meselesi söz konusu olduğunda, bu ifadenin kullanılmaması gerektiğini, terörün her hangi bir din ile, İslam'la karşılaştırılmaması gerektiğiyle ilgili çok sayıda vurguyla karşılaştık. Bu tabii ki memnuniyet vericidir. " ifadesini kullandı.

FETÖ YÖNTEMİNE ÇOK BENZİYOR

Çelik, Kanada'ya uçarken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalının telefonla bildirildiğini işaret ederek, derhal oradaki askerlerin geri çekildiğini anımsattı.

Toplantıda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüldüğünü anlatan Çelik, Stoltenberg'in her seferinde kendilerinden özür dilediğini, böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu belirttiğini söyledi.

Çelik, kendilerinin ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük bu saygısızlığın hiç bir şekilde kabul edilmeyeceğini ve affedilmeyeceği cevabını verdiklerine dikkati çekti.

NATO tatbikatındaki "Atatürk ve Erdoğan düşmanlığı" skandalına ilişkin Çelik, "Olayı gerçekleştiren sivil memur cezalandırılmalıdır." dedi. Çelik, "Bunun emir komuta zinciri yok mudur? Bunun amirleri yok mudur?" sorularını sorarak bunların araştırılması gerektiğinin altını çizdi.

NATO'nun müttefik ülkelerin güvenliğini sağlayacaksa önce yapacağı tatbikatın güvenliğini sağlaması gerektiğine değinen Çelik, kendilerinin bu konularda net mesajlar verdiğini anlattı.

Çelik, benzer olayların bir daha yaşanmaması için olayın takipçisi olacaklarını belirterek, olayın gerçekleşme yönteminin FETÖ'nün uyguladığı yönteme çok benzediğini dile getirdi.

"Bütün varlıklarını Türkiye'ye zarar vermek, Türkiye'de bir takım olumsuz gelişmeler oluşturmak üzerine kuruyorlar. Bu onların yöntemine çok benziyor." ifadesini kullanan Çelik, olayın araştırılacağını ve gereğinin yapılmasını beklediklerini bildirdi.

"TÜRKİYE'YE MALİ OLARAK BİR ŞEY İFADE ETMEZ"

AB Bakanı Çelik, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye verilen fonlarda kesintiye gitme kararı alması hakkında da kendilerine henüz bir tebligat gelmediğini aktararak, 105 milyon avroluk kesinti olacağını duyduklarını söyledi.

"105 milyon avroluk kesinti, Türkiye'ye mali olarak bir şey ifade etmez." diyen Çelik, Türkiye'nin 2014-2020 arasında 4,5 milyar avroluk bir fon kullanacağını hatırlatarak, bir taraftan bu fonların Türkiye'nin AB'ye yaklaşması için verilmesinin öngörüldüğünü diğer taraftan ise bu fonun kesilerek ciddi bir vizyonsuzluk sergilendiğine işaret etti.

Çelik, "Bu kararları alanlar, bunun altın imzası olanlar, geçmişte gördüğümüz gibi ilerde sadece bir vizyonsuzluğa imza atmış olarak gözükecekler." diye konuştu.

AB'nin, Türkiye ile terörle mücadele ve göçmen konusunda dayanışma içinde olma vaadinde bulunduğunu hatırlatan Çelik, diğer taraftan demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirme konusunda bir dayanışma göremediklerinin altını çizerek, "Bazı savunma sistemlerini çektiler, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye ile dayanışma içerisinde olmadılar." değerlendirmesini yaptı.