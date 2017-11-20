Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2019'da bir reform gerçekleştireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019 unutmayın bir kırılma noktasıdır. Mart 2019'da belediye seçimlerini yapacağız, Kasım 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform, inşallah bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Erdoğan, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaretinin ardından vatandaşlara hitap etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Şehit Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etme sözü verdiğini ve bunu yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, "Buralar hep şehit toprağı ve şehitlerimizin en yoğun olduğu yerler buralar. Bu şehadetler, 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' diyerek bu yolda yürüdük ve yürüyoruz. Rabbim inşallah bizlere de bu makamı lütfetsin." diye konuştu.

Erdoğan, alandakilere, "Biz sizi sevdik, biliyorum ki siz de bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz. Sizler bizi hiç yalnız koymadınız ve bu yolda beraber yürüdüğümüz sürece de Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek." sözleriyle seslenerek, "Hiç endişeniz olmasın, şuradan şöyle bir ses gelmiş, acaba şu ülke, bu kuruluş ne der, hiç kafanızı buna takmayın. Şuna bakın, Allah ne der." dedi.

Endülüs'te, El Hamra Sarayı'nın kubbesindeki "Allah'tan başka galip yoktur." yazısını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tek galip olan O'dur. Şu anda hala var, asırlar önce bunu yazmışlar ama hala var. Bizim ecdadımız bunun için yürümedi mi? Bunun için fetihler müyesser olmadı mı? İşte şimdi son 15 yıla biz bu damgayı vurduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. 780 bin kilometrekarelik şu vatan topraklarını şimdi ilmek ilmek dokuyoruz. Yeniden bu vatanı inşa ve ihya ediyoruz. Hatırlayın 15 yıl öncesini, şu Karadeniz'in otoyolunu hatırlayın. Yüzde 35'i bitmişti. Biz geldik, bitirdik."

- "BİR AN ÖNCE BU İŞİ BİTİRMESİ LAZIM"

Erdoğan, gelişmeyi bölge halkının çok yakından yaşadığını, gördüğünü vurgulayarak, bugünkü konuşmaları sırasında bir müjdeyi açıkladığını anımsattı. Alandakilere "Neydi o müjde biliyor musunuz?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın "doğalgaz" yanıtı üzerine, "Zaten doğalgaz gelmediyse biz yanmışız. Hemen gelecek?" dedi. Çalışmaların başladığını belirten Erdoğan, "Ama bu bile geç, onun için damada da söyleyeceğiz, hemşehriniz. Bir an önce bu işi bitirmesi lazım." diye konuştu.

Alandaki başka bir vatandaşın söz konusu müjdenin havaalanı olduğunu belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak nasıl takip ediyor görüyor musun? Şimdi inşallah Salyazı'da, o beldede, Bayburt ile Gümüşhane arasına bir havaalanı yapıyoruz. Oralar da biliyorsunuz çok çile çekti, onların tek yolu vardı, ya Erzurum ya Trabzon değil mi? Ama şimdi iki ilin ortasına bir havaalanı inşa ederek inşallah onları da rahatlatacağız." bilgisini paylaştı.

Gümüşhane ziyareti sırasında yapılan yatırımları gördüğünde duygulandığını dile getiren Erdoğan, "Gümüşhane'de her taraf yollarla, asfaltlarla döşeniyor. Niye? Biz sizi seviyoruz, biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz, dertli, bu milletin dertlisiyiz biz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah bu yolda 2019 unutmayın bir kırılma noktasıdır. Mart 2019'da belediye seçimlerini yapacağız, Kasım 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform, inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Artık her şey eskisi gibi olmayacak, daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz ve bu sürece damgayı şu karşımdaki topluluk vuracak. Ben sizde bunu görüyorum.

Eren bizim kalbimizde, bütün şehitler bizim kalbimizde. Şehitlerimizle beraber yaşıyoruz, beraber yaşayacağız ama ben siz kardeşlerime diyorum ki bütün kardeşlerime, şurada 16 ayımız var, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Her yere AK Parti'nin şu ana kadar icraatlarını anlatmaya var mıyız? Biz birliğin partisiyiz, beraberliğin partisiyiz, kardeşliğin partisiyiz, ayrılığın gayrılığın değil.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."

- Notlar

Halka hitabın gerçekleştiği, şehit Eren Bülbül'ün ailesinin evinin de bulunduğu sokaktaki binalarda "Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren", "Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak", "Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Maçka'mıza hoş geldiniz" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Maçka ziyaretinde, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakçı Kan, milletvekilleri, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve belediye başkanları eşlik etti.