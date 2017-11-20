Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
KAHRAMAN'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Kahraman'ı kabul etti.
Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu'nda teşekkür konuşması yapan Kahraman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman'ı kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.