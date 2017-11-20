Efsanenin vedası

Türk sporunun efsane ismi Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu
(50) Fatih Camisi'nde binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 'Cep Herkülü
' unvanlı, 1.47'lik unutulmaz sporcu Naim Süleymanoğlu'nu on binler uğurladı. Naim'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş, üzerine 'Kalbimizdesin' yazılı fotoğrafı konuldu. Cami çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde, Naim Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu, kızları Esin ve Sezin ile kardeşleri Muharrem ve Rahim Süleymanoğlu kendilerine ayrılan bölümde taziyeleri kabul etti. Süleymanoğlu'nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedildi. Definin ardından annesi oğlunun kabrine su döktü. Çok sayıda vatandaş da efsane haltercinin mezarını ziyaret ederek dualar okudu. Cep Herkülü'nü uğurlamaya gelenler duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:
'MİLLETİ MİZİ N BAŞI SAĞOLSUN'
Başbakan Binali Yıldırım:
Milli sporcumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdu. Birçok olimpiyat ve dünya şampiyonluğunun yanı sıra 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyle ki ağırlığının üç katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilmeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:
Türk sporunun gelişmesinde, Türkiye
'nin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynamış, kırdığı rekorları kimsenin kıramadığı çok önemli bir sporcuyu kaybettik. Bu ülkeye kazandırdıklarını asla unutmayacağız. Nasıl futbolda Messi'ler, Ronaldo'lar, Platini'ler konuşuluyorsa, halterde de o duayendi, üstattı. İspanya'nın Barcelona Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayımladı: Biri 1992 Barcelona olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu ve sayısız dünya rekorunun sahibi 'Cep Herkülü' halterci Naim Süleymanoğlu aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyusun.
'O BİR DÜNYA VATANDAŞIYDI '
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:
Kendisiyle tanışıklığımız
vardı ama bir araya gelemiyorduk.
Bu genç yaşta çekip gitmesi
herkesi üzdü.
Cumhurbaşkanı Danışmanı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya:
Naim bir efsaneydi.
Türkiye'nin madalya alamadığı
dönemlerde rekorlar kırarak
bu ülkeye umut oldu. O bir dünya
vatandaşıydı.
Eski milli halterci Halil Mutlu:
Ağabeyimizdi, dostumuzdu,
kaderdaşımızdı. Büyük bir sporcuydu.
Büyük bir değerimizi kaybettik.
Büyük hayali Türkiye'nin
en yukarıda olabilmesiydi ve
bunun için mücadele veriyordu.
Bu mücadeleye bizler devam
edeceğiz. Onun yapamadıkları
bizim emanetimizdir.
Ahmet Özal:
Naim
Süleymanoğlu babamın manevi
oğluydu, benim de manevi kardeşim...
İlk geldiği günleri hatırlıyorum,
pırıl pırıl bir insandı.
Onun iltica etmek istediği bilgisi
babama geldi. Biz de MİT'in
mensuplarıyla beraber -tabii o
zaman Bulgar ajanları da peşinde
Naim'in- bizimkiler daha akıllı
çıktı. Çeşitli şekillerde yollarını
kaybettirerek rahmetli başbakanlık
uçağıyla direkt Ankara'ya
getirildi.
'KALBİMİZDESİN'
Süleymanoğlu'nun cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli halterci Halil Mutlu, Ahmet Özal, Süleymanoğlu'nun doktoru Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve Süleymanoğlu'nun ailesi ile binlerce seveni katıldı. Süleymanoğlu'nun üzerinde 'Kalbimizdesin' yazılı fotoğrafını 14 yaşında halterde Türkiye birincisi olan Şafak Keskin taşıdı. Olimpiyat halkaları şeklindeki çelenkler dikkat çekti.
MÜFTÜ: GURURLA EBEDİYETE YOLCU EDİYORUZ
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Yılmaz, Süleymanoğlu'nu şu sözlerle sonsuzluğa uğurladı: "Biz onu millet olarak gururla sevgiyle ebediyete yolcu ediyoruz. Onun bir millet sevdalısı olduğuna ve onun bir kahraman olarak bu millete, bu ülkeye madalyalar kazandırdığına şahitlik eder misiniz? Biz de şahitlik ediyoruz Allah-u teâla şahitliklerinizi kabul etsin..."
LEONİDİS'İN VEFASI...
Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine, bir dönem en önemli rakibi olan Yunan sporcu Leonidis de katıldı. Yunan sporcu, Naim'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Leonidis, "Rakipten çok dostumdu. Geçtiğimiz yüzyılın en büyük atletiydi" dedi.
REKORLARIN REKORTMENİ
Henüz 15 yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Naim, 16 yaşında ise bu kez rekor kırarak şampiyonluğa ulaştı ve halter tarihinin 'en genç dünya şampiyonu' oldu (1984). Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyetler'le boykota katılması nedeniyle katılamadı. Cep Herkülü lakaplı Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'deki Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada 'yılın haltercisi' seçildi. 3 olimpiyat altın madalyası (1988-1992-1996), 7 dünya şampiyonluğu, 6 Avrupa şampiyonluğu kazandı ve 46 kez de dünya rekoru kırdı.