FETÖ’den bir harfle para aklama oyunu

Gün geçmiyor ki Fetullah Gülen'in liderliğindeki FETÖ'nün yeni bir oyunu ortaya çıkmasın.

Devletteki kadrolaşmanın yanında büyük bir ekonomik güç elde etmeyi başaran FETÖ'nün, "himmet" adı altında topladığı paraları farklı yöntemlerle yurtdışına, özellikle ABD'ye transfer ettiği ortaya çıkarılmıştı.

Bu şüpheli para transferlerinin ana merkezi Kaynak Holding olarak görülüyordu.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (KOM) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmasında ilginç bir para transferi yöntemi günışığına çıktı.

Aynı zamanda kara para aklamakta da kullanıldığı anlaşılan bu yöntemle Asya Katılım Bankası'ndan usulsüz krediler çekilerek FETÖ için para kaynağı yaratıldığı belirlendi.

FETÖ'nün kullandığı son yöntemin işleyiş mekanizması şöyle tespit edildi:

FETÖ, başta Amerika olmak üzere Belçika, Fransa, İngiltere, Danimarka, Almanya, Slovenya, İsviçre, Kazakistan, İspanya, Irak, Bosna Hersek, Kanada, Moldova ve ByLock'un ana serverinin bulunduğu Litvanya'daki okul, dernek ve vakıflardan oluşan kuruluşları kara para aklama işlemlerinde kullandı.





TEK HARF OYNAMASI

Türkiye'de herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan bu ülkelerdeki toplam 36 kuruluşun isimleri, bir harf değiştirilerek, örneğin; Wellspring yerine Wellsping, Lehigh yerine Lehiggh gibi isimlerle Türkiye'de faaliyet gösteren Asya Katılım Bankası'ndan "potansiyel vergi mükellefi" olarak vergi kimlik numarası kullanılarak krediler kullanıldı. Potansiyel vergi mükellefi alınması için Bank Asya'nın şubeleri adres gösterildi.

Bu vergi mükellefi şirketlerin, aslında birer tabela şirketi olduğu, mal alıp satmadıkları belirlendi. Şirketlerin kurulduktan sonra çok kısa zaman içinde (kimileri kuruluşunun hemen ertesi günü) Bank Asya'dan kredi aldı. Kredi alımlarında, FETÖ'nün Türkiye'deki en önemli eğitim kurumlarından Ankara'daki Samanyolu Okulları'nı teminat gösterdiği saptandı.

FETÖ'nün 2011-2014 yılları arasında bu yöntemle Asya Katılım Bankası'ndan kredi adı altında yaklaşık 540 milyon lira para çekildi.

Resmi kayıtlarda hiç bir ortaklık ilişkisi bulunmayan kuruluşlara kullandırılan krediler için FETÖ'ye bağlı yurtiçindeki kuruluşlarca aynı miktarda teminatların gösterildiği anlaşıldı.

'KARA PARA AKLAMASI'

Harf değişikliği ile oluşturulan firmaların, krediyi aldıkları aynı gün içinde bağlı oldukları "muhabir" bankalara gönderdi.

Verilen 540 milyon liralık kredinin, yaklaşık 343 milyon lirasının Türkiye'de faaliyet gösteren FETÖ mensuplarınca "bağış, yardım, kurban parası" olarak para transferi gerçekleştirilerek ödendiği, asıl çekilen kredilerin ise FETÖ'nün yurtdışındaki kuruluşlarına gönderilerek "kara para aklaması" yapıldığı tespit edildi.

Asya Katılım Bankası'ndan alınan kredi karşılığı paranın 2 yıl içinde peyderpey yurtdışına gönderildiği belirlendi.

FETÖ'nün bu yöntemle yurt dışına kaçırdığı para az değil.

ANKARA MERKEZLİ OPERASYON

KOM Dairesi, savcılıkla yürütülen ortak soruşturma kapsamında, usulsüz kredi kullanımı ve kredilerin kara para aklama yöntemiyle yurtdışına aktarılması nedeniyle Ankara merkezli operasyon yaptı. FETÖ'ye parasal kaynak aktarımında kullanılan kuruluşların yurtdışında bulunan 104 şüpheli konumundaki yönetici ve temsilcilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara merkezli operasyon Aydın, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul, Kayseri, Gümüşhane, Sakarya, Samsun ve Giresun'da yürütüldü. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili iddianame hazırlığı başladı.

FETÖ'ye bilhassa 15 Temmuz sonrasında yurtiçinde büyük darbe vurulmasına, kadro ve para kaynakları kurutulmasına karşın, halen elinde kullanabileceği ciddi miktarda para var.

Bu miktar, yakın zamanda tespit edilen bir yöntem. Tespit edilemeyen yöntemler hesap edildiğinde FETÖ, yüklü miktarda bir parasal güce sahip henüz. (Milliyet)