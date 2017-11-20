O dizinin senaryosunu FETÖ mü yazdırıyor?

'Designated Survivor'ın son bölümünde; kurmaca bir öykü de olsa Türkler'e ağır küfürler edilmesine tepkiler büyüyor.





İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısından başlıklar;

Netflix- ABC'nin dünyaca ünlü dizisi 'Disgnated Survivor'ın son bölümünde; kurmaca bir öykü de olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşağılanması, Türkler'e ağır küfürler edilmesi ve FETÖ'nün demokratik Türkiye için tek umut olarak gösterilmesi büyük bir skandal ama bu skandalı iyi okumak lazım.

Önce kısa bir özet geçelim: '24' dizisinden tanıdığımız Kiefer Sutherland'in ABD Başkanı Tom Kirkman'ı oynadığı dizide, Türkiye Cumhurbaşkanı 'Fatih Turan', Beyaz Saray'ı ziyarete gidiyor ve "Ülkemde darbe yapmaya çalışan 'Nuri Şahin' isimli teröristi bize iade etmemek, stratejik müttefikliğe aykırı" diyor.

ABD Başkanı Kirkman ise, "O bir düşünür ve eğitimci" diye karşılık veriyor.

Daha sonra Oval Ofis'e geçen iki liderin tartışması daha da büyüyor. ABD Başkanı, 15 Temmuz darbe girişimini 'Nuri Şahin'in yapmadığına dair istihbaratları olduğunu belirtiyor.

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