Son dakika: Meclis Başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarışıyor.

İLK TURDA GEREKLİ OYA ULAŞILAMADI

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 500 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 260, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 38, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 113, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 39, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamadı.

İKİNCİ TUR OYLAMAYA GEÇİLDİ

Birinci tur oylamada; Meclis Başkanı adayları AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun seçilebilmek için gerekli olan 367 oya ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi.

Adayların bu turda da TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşması gerekiyor.

2. TUR OYLAMA SONA ERDİ

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da adaylar seçilebilmek için gereken 367 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 506 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 257, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı 37, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 122, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 38, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

DAĞLI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. Dağlı'nın dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Adayların hiçbirinin üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuna ulaşamaması için üçüncü tur oylamasına başlandı.

Adayların bu turda TBMM Başkanı seçilmek için üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 oy alması gerekiyor.

SEÇİM GİZLİ OYLA YAPILIYOR

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor.

İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak.