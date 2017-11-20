TBMM Başkanlığı için oylama başladı

Bugün yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti, kendi isteği üzerine yeniden aday olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı destekleyecek. AK Parti, her ihtimale karşı yedek bir aday daha çıkardı. Adana Milletvekili Tamer Dağlı da aday listesinde yer aldı.

Seçimde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Meclis Başkanı adayı olarak yarışıyor.



SEÇİM NASIL OLACAK?

İlk iki oylamada üye tam sayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Bu nedenle yeni başkanın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.