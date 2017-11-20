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Başkanlığı için oylama başladı

Giriş Tarihi: 20.11.2017 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 14:35
TBMM Başkanlığı için oylama başladı

’nin 26. Dönem ikinci yarısında görev yapacak başkan bugün seçiliyor. Üç turda tamamlanması beklenen seçim için her parti aday çıkardı. Oylama başladı.

Bugün yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti, kendi isteği üzerine yeniden aday olan Başkanı İsmail Kahraman'ı destekleyecek. AK Parti, her ihtimale karşı yedek bir aday daha çıkardı. Adana Milletvekili Tamer Dağlı da aday listesinde yer aldı.

Seçimde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu adayı olarak yarışıyor.

SEÇİM NASIL OLACAK?

İlk iki oylamada üye tam sayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Bu nedenle yeni başkanın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

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TBMM Başkanlığı için oylama başladı
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