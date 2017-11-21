Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'yi dışa bağımlıktan kurtaracak önemli projeleri hayata geçirdik

Ekonomideki dönüş açısından kilit bir rol üstlenecek. Elektrikte bu yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç eklenmiş olacak.

Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli kaynaktan elektrik üretimimizi yukarı taşımak için yoğun bir mücadele içindeyiz. Yerli kaynaklarda hedefimiz 3'te 2 oranına taşımak olacak. Yerli kömürden üretimle en yüksek rakamlara ulaşmaktayız.

Bakan Albayrak: Enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı

ENERJİ ÜRETİM VE TÜKETİMİNDE REKORLAR KIRILDI

Yenilenebilir kaynakların sistemimize daha fazla entegre olmasını sağlayacağız. Türkiye'de son 2 yıl içinde enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı.

Kurdaki baskıyı vatandaşımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Doğalgazı Avrupa ülkelerinde en ucuz sağlayan ülke Türkiye'dir. Avrupa kömürden vazgeçmemek için koalisyon görüşmelerinden vazgeçiyor