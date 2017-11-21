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  3. Bakan Albayrak: Enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı

: üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı

Giriş Tarihi: 21.11.2017 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 15:08
Bakan Albayrak: Enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Elektrik Yatırımları açılış töreninde konuştu. Albayrak, "Yenilenebilir kaynakların sistemimize daha fazla entegre olmasını sağlayacağız. 'de son 2 yıl içinde enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı." dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

'yi dışa bağımlıktan kurtaracak önemli projeleri hayata geçirdik

Ekonomideki dönüş açısından kilit bir rol üstlenecek. Elektrikte bu yıl sonuna kadar toplam 9 milyar dolarlık yatırımla kapasiteye 8 bin 222 megavat kurulu güç eklenmiş olacak.

Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli kaynaktan elektrik üretimimizi yukarı taşımak için yoğun bir mücadele içindeyiz. Yerli kaynaklarda hedefimiz 3'te 2 oranına taşımak olacak. Yerli kömürden üretimle en yüksek rakamlara ulaşmaktayız.

Bakan Albayrak: Enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı

ENERJİ ÜRETİM VE TÜKETİMİNDE REKORLAR KIRILDI

Yenilenebilir kaynakların sistemimize daha fazla entegre olmasını sağlayacağız. Türkiye'de son 2 yıl içinde üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı.

Kurdaki baskıyı vatandaşımıza yansıtmamaya çalışıyoruz. Doğalgazı Avrupa ülkelerinde en ucuz sağlayan ülke Türkiye'dir. Avrupa kömürden vazgeçmemek için koalisyon görüşmelerinden vazgeçiyor

Doğalgazsız il kalmayacak! Hedefe adım adım...

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Bakan Albayrak: Enerji üretim ve tüketiminde rekorlar kırıldı
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