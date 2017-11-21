Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bölgede kar yağışı etkisini arttırırken, kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİ DURDURULDU

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Elmalık mevkisindeki kontrol noktasında, Bolu Düzce istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Sürücüler kent merkezi güzergahında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Yolda kalan bazı sürücüler ise vatandaşların ve polis ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Öte yandan Mudurnu ilçesi sınırları içinde kalan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, Taşkesti Pürenli Yaylası ve Abant-Taşkesti karayolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 11 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

TÜRK KIZILAYI GÖREV BAŞINDA

Öteyandan, Türk Kızılayı ekipleri de, Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere sıcak içecek ve kumanya ikram etti.

Bolu Dağı'nda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı.

Türk Kızılayı ekipleri, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde ilerlemekte güçlük çeken ve zincir takan sürücülerin yardımına koştu. Ekipler, sürücülere ve trafik ekiplerine sıcak içecek ve kumanya dağıttı. Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi'nde görevli Afet Uzmanı Cemil Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı olarak yolda kalması muhtemel sürücü ve yolcular için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Selvi, Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde ring halinde bulunduklarını belirterek, "Yolda kalan sürücülerimize sıcak ikramlarımızdan veriyoruz. İkramlarımız nedeniyle vatandaşlarımız memnun. Biz kar yağışı devam ettiği sürece yolda sürekli ring halinde bulunacağız." dedi.