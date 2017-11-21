Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün köy evi Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yaptırılıyor. Eren Bülbül'ün mezarının hemen yanında yapımına başlanan evin yaz aylarına kadar bitirilmesi bekleniyor.

"GEREKEN HER NEYSE EKSİKSİZ YAPILSIN"

Habertürk'ün haberine göre, Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, evin projesi ve yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan dosyayı haftasonu Trabzon'da bulunan ve Bülbül ailesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Erdoğan'ın "Gereken her neyse eksiksiz yapılsın" talimatı verdiği belirtildi. Erdoğan'ın Bülbül ailesini ziyaretinde Eren Bülbül'ün ablasının yeni doğan ve "Eren" adı verilen bebeğinin kulağına ezan okuyup "Adı Asaf Eren olsun" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün evini ziyaret etti