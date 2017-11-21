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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev

talimat verdi! 'ün ailesine yeni ev

Giriş Tarihi: 21.11.2017 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev

haftasonu 'da bulunan Bülbül ailesini ziyaret etti. Erdoğan'ın Bülbül ailesinin evi için, "Gereken her neyse eksiksiz yapılsın" talimatı verdiği belirtildi.

'un Maçka ilçesinde 'lı teröristlerce şehit edilen 'ün köy evi Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yaptırılıyor. Eren Bülbül'ün mezarının hemen yanında yapımına başlanan evin yaz aylarına kadar bitirilmesi bekleniyor.

"GEREKEN HER NEYSE EKSİKSİZ YAPILSIN"

Habertürk'ün haberine göre, Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, evin projesi ve yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan dosyayı haftasonu Trabzon'da bulunan ve Bülbül ailesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı 'a sundu. Erdoğan'ın "Gereken her neyse eksiksiz yapılsın" talimatı verdiği belirtildi. Erdoğan'ın Bülbül ailesini ziyaretinde Eren Bülbül'ün ablasının yeni doğan ve "Eren" adı verilen bebeğinin kulağına ezan okuyup "Adı Asaf Eren olsun" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün evini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Eren Bülbül'ün ailesine yeni ev
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