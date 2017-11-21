Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 saat brifing

Melih Gökçek'in istifasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doç. Dr. Mustafa Tuna, ilk iş olarak daire başkanları ile tek tek görüşerek projeler hakkında brifing almaya başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst düzey bürokratlar ile belediye şirketlerinin yönetim kurullarında yer alan kişilerin istifasını isteyen Tuna, göreve geldikten iki hafta sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüştü. Başkan Tuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki haftalık süreç içerisinde gerçekleştirdiği icraatlarla ilgili brifing verdi.

PROJELER MASADA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdüğü öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi kulislerinde konuşulanlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çok fazla dosya ile gittiği iddia edildi. Götürülen dosyalar içerisinde ise Ankapark ve Kanal Ankara gibi projelerin yer aldığı öğrenildi. Tuna'nın Erdoğan'la yaptığı görüşmede bir diğer önemli gündem maddesinin ise belediyenin mali yapısı ile ilgili son durumun olduğu öğrenildi.

İSTİFALARI İSTEMİŞTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, bilindiği üzere üst düzey bürokratlar ile belediye şirketlerinin yönetim kurulunda yer alan isimlerin istifasını istemişti. Bazı bürokratların istifasını işleme koyan Tuna'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde bulunan isimlerin listesini sunduğu iddia edildi.

'BİLGİ ARZ ETTİK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yaptı. Başkan Tuna yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bizi kabul etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi arz ettik" ifadelerini kullandı.