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'nde kabul trafiği

AA AJANSLAR

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2017 21:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 01:46
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul trafiği

Cumhurbaşkanı , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen 'ı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı kabul etti.

'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

KAHRAMAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen 'ı kabul etti.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu'nda teşekkür konuşması yapan Kahraman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman'ı kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul trafiği
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