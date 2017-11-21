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'cü Parıldak'ın cezası belli oldu

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 18:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 19:04
FETÖ'cü Parıldak'ın cezası belli oldu

Kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri 'cü terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Parıldak'ın "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Ankara 14. görülen davaya, tutuklu sanık Parıldak, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına ilişkin son sözleri sorulan Parıldak, örgüte üye olmadığını, suçsuz olduğunu savundu. Beraatını istediğini belirten Parıldak, "Hakim bey, çok yoruldum. Bunu da göz önünde bulundurursanız sevinirim" dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Parıldak'ın suç işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Zaman Gazetesi muhabiri 'cü , 'ın böyle tehdit etmişti.

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FETÖ'cü Parıldak'ın cezası belli oldu
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