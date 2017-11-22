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Erdoğan ile kız çocuğunun gülümseten diyaloğu

Giriş Tarihi: 21.11.2017 21:23 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 01:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kız çocuğunun gülümseten diyaloğu

Erdoğan, grup toplantsında sert mesajlar verirken bir çocuğun "" seslenişine kayıtsız kalmadı.

Meclis'te bugün grup toplantıları gerçekleşirken 'nin toplantısında gülümseten anlar yaşandı.

"TAYYİP DEDE" SESLENİŞİNE KAYITSIZ KALMADI
, kürsüden sert mesajlar verirken, toplantıyı ailesiyle birlikte izleyen kız çocuğu ısrarla "" diye seslenerek 'na sesini ulaştırmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine "Dede" diyerek seslenen küçük kıza böyle cevap verdi!


Erdoğan ise bu seslenişe kayıtsız kalması ve sert ses tonunu değiştirerek dede şefkatiyle "Efendim?" diye karşılık verdi. İkili grup toplantısı sonunda buluşarak objektiflere poz verdi.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kız çocuğunun gülümseten diyaloğu
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