İşte 2012'den bu yana Türkiye'ye karşı yürütülen operasyonlar ve tehditler

Artık söz de karar da milletin' sloganıyla yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'den itibaren millete tepeden bakan, hakir gören vesayet odaklarına karşı mücadele etti. Tam bağımsız Türkiye, dedikçe kuklalar ve sahipleri harekete geçti. Türkiye yerli ve milli hamlelerle ekonomisini güçlendirdi. Artık dünyada sözü dinlenen bir Türkiye vardı. Bölgesinde model ülke olan Türkiye küresel güçleri rahatsız etti. 2010 yılından itibaren ise açıktan saldırılar başladı. Türkiye'ye yönelik FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütleri kullanıldı. Terör örgütlerinin başaramadığını gören küresel güçler artık bizzat kendilerini gösterdi ve saldırıya katıldı.



İŞTE TÜRKİYE'YE KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR



2012



7 Şubat ?2012'de FETÖ üyesi savcı kumpas dosyalar üzerinden MİT Müsteşarını ifadeye çağırdı. Hedef o dönem Başbakan olan Erdoğan'ı yargılamayıp devirmekti.





2013

28 Mayıs? 2013'te FETÖ'nün emniyet birimlerindeki militanları ve dış kaynaklı provokasyonlarla Gezi olayları başlatıldı.

17 25 Aralık ?2013'te FETÖ, illergal dinleme ve kaset kumpasları kurarak emniyet yargı darbesine kalkıştı

2014



19 Ocak 2014'te FETÖ, Türkiye'nin Suriye'deki Türkmenlere gönderdiği yardımları taşıyan MİT TIR'larını durdurdu. Amaç uluslararası alanda Türkiye'ye 'terörü destekliyor' iftirası atmaktı.

6-8 Ekim? 2014'te PKK ve siyasi uzantısı HDP Kobani bölgesindeki olayları bahane ederek ayaklanma çağrısı yaptı.



2015

PKK ve siyasi uzantısı HDP, sözde özerklik ilan etmek için ve ülkeyi fiilen bölmek için çukur eylemleri başlattı. Bu dönemde DEAŞ, PKK ve DHKP-C silahlı ve bombalı saldırılar başlattı.

2016

15 Temmuz 2016'da FETÖ, TSK içerisine sızmış militanlarıyla askeri darbeye kalkıştı. Hedef milli iradenin seçtiği hükümeti devirip devleti ele geçirmek ve küresel odakların planlarına hizmet etmekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve halkın testansı direnişi ile hain girişim bertaraf edildi. Ancak Türkiye'ye karşı operasyonlar devam etti.

20 Temmuz 2016'da S&P, 23 Temmuz'da Fitch, 24 Eylül'de Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.



Türkiye 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından yalnız bırakıldı.

ABD terör örgütü PKK'ya 2014'te yapmaya başladığı silah yardımını 2016'da hızlandırdı ve bugüne kadar 3 bin 500 TIR'dan fazla silah gönderdi.

ABD FETÖ elebaşı Gülen'in iade talebine kulaklarını tıkadı.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri Türkiye'den kaçan FETÖ üyelerine ev sahipliği yaptı. Bu ülkeler FETÖ'nün Türkiuye aleyhindeki algı operasyonlarına sahne olmaya devam ediyor...

