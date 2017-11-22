İşte tarihi zirve sonrası alınan Suriye kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Soçi'de Sanatoryum Rus'taki Suriyekonulu üçlü zirvesi saat 18.40'da sona erdi.

Üç lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörist unsurlar süreçten dışlanmalı

Rusya ile yoğun diyaloğumuz devam ediyor. Bugün, değerli dostlarım Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile gerçekten kritik görüşmeler yaptık. Suriye'de ateşkesin tesis edilmesiyle ilgili attığımız adımları müzakere ettik.

Bugün gerçekleştirdiğimiz istişarede, Suriye'de güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini kararlaştırdık.

Bugünkü ortak açıklamamız, işbirliğimizin esaslarını yansıtan ilk adımdır. Ancak bu çabanın başarısı başta rejim ve muhalefet olmak üzere tarafların tutumuna bağlıdır. Özgür,adil ve şeffaf bir siyasi süreç konusunda mutabıkız.

Ulusal Suriye kongresi için çalışacağız. 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararında tanımlandığı üzere, Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak husunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz.

Ülkelerimiz arasındaki bu verimli işbirliğinin tüm bölgeye olumlu etki yapmasını, bölgedeki gerginlikleri ve mezhebi ayrışma riskini azaltmasını ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörist unsurlar süreçten dışlanmalı

PYD MESAJI

Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin milli güvenliğine kasteden terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir.

Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir. Eli kanlı çeteyi meşru aktör olarak göremeyiz. Afrin'deki olumsuzlukların da giderilmesi gerek.

PUTİN: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunda mutabık kaldık

Putin'in konuşmasından satırbaşları: Çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili adımları belirledik. Türkiye, İran ve Rusya arasındaki zirvede, Suriye'nin sosyal ve ekonomik açıdan yeniden inşasını istişare ettik.

Suriyeliler kendi kaderlerine kendileri karar vermeli. Türkiye, İran ve Rusya, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Meslektaşlarım Erdoğan ve Ruhani ile birlikte yaptığımız bu olumlu görüşmeler için teşekkür etmek istiyorum.

Putin: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunda mutabık kaldık

Ruhani: Yeni anayasa için özgür ve adil bir seçim yapılacak



Her şeyden önce Putin'e, böyle bir zirveye öncülük yaptığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantı öyle bir zamanda yapılıyor ki, bu süreç içinde üç ülkenin beraber yaptığı çalışma, Suriye'de barış ve istikrarın oluşması için zemin hazırlamıştır.

Bugünkü toplantı çok açık bir toplantıydı. Üç ülke kendi fikirlerini çok açık bir şekilde beyan ettiler. Burada amaç Ulusal Kongre'nin oluşması.

Bu kongrede bütün aktif partiler, Suriye'ye karşı ve hatta Suriye taraftarı olanlar bu kongrede birleşecekler ve Suriye'nin geleceği için müzakere yapacaklar. Ve bu kongrede yeni anayasa için zemin oluşacak. Ve özgür, adil bir seçim yapılacak.

Ruhani: Yeni anayasa için özgür ve adil bir seçim yapılacak