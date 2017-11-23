Teröristbaşı Gülen'in iadesine ilişkin son dakika haberi!

A Haber Muhabir Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ elebaşının iadesi için ABD'ye 7 adet talepname, bir adet ise geçici tutuklama talebi gönderildiğini söyledi. Gül, FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç edilen hakim ve savcı sayısının ise 3 bin 945 olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Gül Örgüt elebaşının (Fetullah Gülen) iadesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.