Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Teröristbaşı Gülen'in iadesine ilişkin son dakika haberi!

Teröristbaşı Gülen'in iadesine ilişkin !

Giriş Tarihi: 23.11.2017 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 12:15
Teröristbaşı Gülen'in iadesine ilişkin son dakika haberi!

... Adalet Bakanı ülhamit Gül: ABD'ye 7 talepname gönderildi.

A Haber Muhabir Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Adalet Bakanı ülhamit Gül, " elebaşının iadesi için ABD'ye 7 adet talepname, bir adet ise geçici tutuklama talebi gönderildiğini söyledi. Gül, FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç edilen hakim ve savcı sayısının ise 3 bin 945 olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının geçtiği ne göre, Adalet Bakanı Gül Örgüt elebaşının () iadesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendi ülkelerinde korunmaksızın bağımsız ve tarafsız yargıya teslim edilmesi konusundaki talebimiz, beklentimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Bunu hem uluslararası sözleşmeler kapsamında hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde beklemek Türk halkının hakkıdır. Bu hususta gerekli adımların atılmaması bir suçlunun korunması anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

FETÖ kumpası mağduru Murat Eren beraat etti
Kriptolar çözüldü firariler çıldırdı
Son dakika: Eski Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Teröristbaşı Gülen'in iadesine ilişkin son dakika haberi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN