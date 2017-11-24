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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

Giriş Tarihi: 24.11.2017 15:32 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası
Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası
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