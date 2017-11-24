Dışişleri'nden AP açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlık Bürosunun, başta PKK olmak üzere, Türkiye'ye yönelik terör faaliyetleri yürüten ve Avrupa Birliğinin (AB) de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, AP'ye davet edilmemeleri, girişlerinin engellenmesi ve AP yerleşkesinde tanıtımlarının yapılmamasına yönelik kararınımemnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu AB terör örgütleri listesindeki kişi ve grupların AP'ye girişinin yasaklanması kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AP Başkanlık Bürosunun, başta PKK olmak üzere, ülkemize yönelik terör faaliyetleri yürüten ve AB'nin de terör örgütü listesinde kayıtlı örgütlerin, AP'ye davet edilmemeleri, girişlerinin engellenmesi ve AP yerleşkesinde tanıtımlarının yapılmamasına yönelik kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Söz konusu karar, terörle mücadele alanında AB'nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi bağlamında atılmış olumlu bir adımı teşkil etmektedir. AP'nin kararının uygulanmasını yakından izleyeceğiz."