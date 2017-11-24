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Dışişleri'nden sert tepki: "Vahim bir yanlış"

Giriş Tarihi: 24.11.2017 20:27
Dışişleri'nden sert tepki: Vahim bir yanlış

'ndan yapılan açıklamada " (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak, Müslümanlar arasındaki dayanışma ihtiyacının arttığı bir dönemde atılan bu adımı, sadece İslam karşıtı çevrelere hizmet edecek vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz" denildi.

tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: ", Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve tarafından yayınlanan ortak bildiriyle, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin, mesnetsiz suçlamalarla 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini derin bir teessürle karşıladık.

(İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak, Müslümanlar arasındaki dayanışma ihtiyacının arttığı bir dönemde atılan bu adımı, sadece İslam karşıtı çevrelere hizmet edecek vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir terör olayına bulaşmamış alimleri çatısı altında toplayan böyle bir kuruluşun terör örgütü olarak ilan edilmesini, medeniyetimizin ilim-irfan geleneğine aykırı bir tutum olarak görüyoruz.

Yanlış bir değerlendirmeden kaynaklandığını ümit ettiğimiz bu tasarruftan bir an önce vazgeçilerek, Dünya Müslüman Alimler Birliği'ne ve bu çatı altında bir araya gelen alimlerimize hak ettikleri saygının gösterilmesini bekliyoruz.".
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Dışişleri'nden sert tepki: "Vahim bir yanlış"
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