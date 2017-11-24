Gülen'in talimatıyla dava açan FETÖ sanığı!

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü ilk duruşmasında tutuklu sanık Satılmış Çal ve avukatı hazır bulundu. Sanık Çal savunmasında, ilkokul mezunu olduğunu ve tutuklanmadan önce inşaatta çalıştığını belirterek, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını söyledi.

FETÖ'CÜ İKİ DERNEĞE NASIL ÜYE YAPILDIĞINI BİLMİYOR

Ayrıca sanık Çal, kapatılan Bank Asya'ya, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırmadığını, ancak 'evine hırsız girer' korkusuyla evde sakladığı altınları bu bankaya yatırdığını öne sürdü. Çal, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan iki derneğe de nasıl üye yapıldığını bilmediğini söyledi.

Dershanelerin kapatılmasına ilişkin tartışmaların olduğu dönemde, internetten bulduğu dilekçe örneğiyle bir avukata giderek o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu, ancak davanın reddine karar verildiğini anlatan Çal, örgütten talimat alarak dava açtığına ilişkin suçlamayı kabul etmeyip, beraatini istedi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 9 YIL 9 AY...

Savcı; toplanan deliller, ByLock yazışma içerikleri, örgütün talimatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine açtığı tazminat davasına ilişkin evraklar ile kanun hükmünde kararname ile kapatılan derneğe üye olduğu gerekçesiyle sanığın örgüt üyeliğinden cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Satılmış Çal'a 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezayı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına indirdi.