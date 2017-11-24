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Karlov suikastıyla ilgili eski yapımcısı tutuklandı

Giriş Tarihi: 24.11.2017 20:35
Karlov suikastıyla ilgili eski TRT yapımcısı tutuklandı

FETÖ'cü terörist tarafından öldürülen ’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Avaz’da yayınlanan isimli programın yapımcısı olan Guru Medyanın Yayın Grubu Başkanı H.E.’nin “tasarlayarak adam öldürme” suçundan tutuklandığı öğrenildi.

19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da resim sergisi açılışı sırasında Büyükelçi Karlov polis memuru tarafından öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov suikastine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkanı H.E. Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından sorgulandı. Şüphelinin sorgusunun ardından, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandığı bildirildi.

"BÖLGE TARAMA MESULLERİNDEN BİRİ"
Türksoy, Gündem ve Gündem Avrasya dergilerinin yayıncılığının yanı sıra ayrıca Avaz'da yayınlanan isimli programın da yapımcısı olan H.E.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında "bölge tarama mesullerinden" biri olduğu gerekçesiyle tutuklu olduğu bildirildi.

H.E.'nin İstanbul'daki soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu itiraf ettiği, ancak 2008 yılından bu yana FETÖ ile irtibatının koptuğunu söylediği belirtildi. Soruşturma kapsamında H.A.'nın, 2012-2013 yıllarında firari FETÖ'cü ile telefon irtibatının bulunduğu tespit edildi. Ayrıca H.E.'nin Aralık 2016'da Moskova'da düzenlenen ve Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'ün de katıldığı "Türk-Rus İlişkilerine Ekonomik Bakış" isimli panelin organizatörü olan Eurasian House'un da genel direktörü olduğu bildirildi..
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Karlov suikastıyla ilgili eski TRT yapımcısı tutuklandı
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