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başkanı belli oldu!

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 12:12 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 12:27
RTÜK başkanı belli oldu!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu () Başkanlığına Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya yeniden seçilirken, Başkanvekili ise Üst Kurul üyesi Esat Çıplak oldu.

Başkanı Yerlikaya ve Başkanvekili Çıplak'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle yeniden seçim yapıldı.

Yapılan toplantıda Başkanlığa Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. Yerlikaya yeniden seçilirken, Başkanvekili ise Üst Kurul üyesi Çıplak oldu.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36'ncı maddesi gereğince, iki yılda bir Üst Kurul Başkanlığı ve Başkanvekilliği seçimi yapılıyor.

Öte yandan RTÜK'ün görev süresi sona eren üç üyesinin yerine, Genel Kurulu'nun 16 Ekim 2017'de yapılan birleşiminde Üst Kurul üyeliklerine Taha Yücel, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı seçilmişti.

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RTÜK başkanı belli oldu!
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