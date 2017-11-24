"Sabiha Gökçen" saldırısının faili yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 28 Ekim'de Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama sırasında 34 PH 0913 plakalı araç durduruldu. Araçtaki, M.Ş.K. ismine düzenlenmiş nüfus cüzdanı olan şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları incelemede bu şahsın Ş.B. olduğu tespit etti.

BOMBALI EYLEM İÇİN GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin, ifadesinde, eylül ayında İstanbul'a çalıntı araçla bombalı eylem için geldiğini, eylemde, Batman'da "Özgür" kod adlı örgüt mensubunda bulunan yaklaşık 35-40 adet C-4 patlayıcılardan kullanacağını belirterek, Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Suriye uyruklu "Ethem" kod adlı örgüt mensubunun da, Türkiye'ye gelen örgütün sözde özel kuvvetler olarak adlandırılan mensuplarını kendi evlerinde barındırdığını söylediği kaydedildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE NE OLDU? 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Bunun üzerine, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "Özgür" kod adlı F.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, yaklaşık 60 kilogram cinsi belli olmayan patlayıcı, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, tabanca ve bu silahlara ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de Suriye uyruklu "Ethem" kod adlı E.M. ikametinde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine de Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı adrese yaptıkları operasyonda, M.H.O. ve E.Z'yi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda senet ve çek, ruhsatsız pompalı tüfek ile 25 fişek, ruhsatsız tabanca ile 10 fişek, çok miktarda örgütsel kitap ve dergi, kılıç, hançer ile dijital materyaller ele geçirildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ÇEVRESİNDE ARAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 5 şüpheliden Ş.B, F.D. ve E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Ş.B'nin, 23 Aralık 2015'teki Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönelik, 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu ileri sürüldü.