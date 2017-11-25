Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'ye gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Theresa May'in davetiyle 26-27 Kasım tarihlerinde İngiltere'ye ziyarette bulunacak. İki başbakanın görüşmesinde Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB'yle ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınması öngörülüyor.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU: SURİYE VE IRAK

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May'in davetiyle 26 - 27 Kasım tarihlerinde Birleşik Krallık'ı ziyaret edecek. Başbakan Yıldırım 'ın May'le yapacağı görüşmede ikili siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB'yle ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınması öngörülüyor.

Başbakan Binali Yıldırım, ziyareti vesilesiyle Türkiye ve Birleşik Krallık'tan önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla buluşmasının yanı sıra basın mensuplarıyla da bir araya gelecek. Yıldırım, ayrıca Uluslararası Denizcilik Örgütü'yle (IMO) de çeşitli temaslarda bulunacak.