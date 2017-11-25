Erdoğan -Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Rakka operasyonu tamamlandığına ve DEAŞ'ın geri dönememesi için istikrarı sağlama evresine geçtiğimize göre, Suriye'deki ortaklarımıza verdiğimiz askeri yardımlarla ilgili bekleyen ayarlamalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme hakkında Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin de bölgesel güvenliği tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı mücadelede ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın önemini yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Trump ile Erdoğan'ın, Suriye'ye ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve ülkedeki iç savaşı sona erdirmek üzere Cenevre'deki görüşmeleri desteklediği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, iki liderin, "Suriye'deki insani krizin sona erdirilmesi, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönmesine izin verilmesi, kötü müdahalelerden ve teröristlerden arındırılmış birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması" gerektiğine vurgu yaptığı aktarıldı.

ABD'nin, PYD/PKK'ya Rakka operasyonu kapsamında verdiği silah ve ekipman desteği kastedilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski politikamızla tutarlı bir şekilde, Başkan Trump, Rakka operasyonu tamamlandığına ve DEAŞ'ın geri dönememesi için istikrarı sağlama evresine geçtiğimize göre, Suriye'deki ortaklarımıza verdiğimiz askeri yardımlarla ilgili bekleyen ayarlamalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi."

Açıklamada, iki liderin ayrıca ABD'den askeri ekipman alımını da görüştüğü kaydedildi.