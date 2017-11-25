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nedir? Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman kutlanacak?

Giriş Tarihi: 25.11.2017 12:47
Mevlid-i Nebi Haftası nedir? Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman kutlanacak?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü 'ın açıklamalarından sonra vatandaşar; '' nedir? sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki 'Mevlid-i Nebi Haftası' nedir Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman kutlanacak? İşte yanıtı...

Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyayı şereflendirdiği gün içinde yer alan hafta bundan böyle olarak kutlanacak. Mevlid-i Nebi Haftası miladi takvime göre değil hicri takvime göre kutlanacak. İşte 'ın açıklamaları...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır.

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Mevlid-i Nebi Haftası nedir? Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman kutlanacak?
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