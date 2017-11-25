Mevlid-i Nebi Haftası nedir? Mevlid-i Nebi Haftası ne zaman kutlanacak?

Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyayı şereflendirdiği gün içinde yer alan hafta bundan böyle Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanacak. Mevlid-i Nebi Haftası miladi takvime göre değil hicri takvime göre kutlanacak. İşte Bekir Bozdağ'ın açıklamaları...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır.